Công an Hà Nội đề xuất tập trung 'chốt' kiểm soát vùng cách ly, có F0

Công an Hà Nội đã lập 29 chốt kiểm soát các cửa ngõ thủ đô, tăng 7 chốt so với thời gian đầu; đồng thời, huy động 4.147 cảnh sát khu vực quản lý chặt nơi cư trú; 789 tổ công tác ở công an các quận, huyện, thị xã để tăng cường kiểm tra vi phạm.