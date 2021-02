Công an liên tiếp triệt phá các 'ổ' ma túy miền Tây

Ngày 5.2, Công an tỉnh Bến Tre , cho biết trước đó đã phong tỏa hiện trường quán bar New Club (QL60, thuộc xã Sơn Đông, TP.Bến Tre) và làm việc với 36 đối tượng bị phát hiện dương tính với chất ma túy tại quán này.

Cụ thể, khoảng 1 giờ ngày 4.2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Bến Tre và Công an TP.Bến Tre bất ngờ ập vào kiểm tra quán Bar New Club. Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang Huỳnh Minh Hậu (38 tuổi, ngụ xã Tiên Thủy, H.Châu Thành, Bến Tre), là quản lý quán bar đang bán trái phép một gói ma túy dạng ketamine cho khách trong quán với giá 1 triệu đồng.