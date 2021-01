Tạm giữ nghi phạm 'ngáo đá' chém nhiều người

Chiều 27.1, Công an TX.Gò Công (Tiền Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự Ngô Vĩnh Quý (30 tuổi, ngụ xã Long Thuận, TX.Gò Công) để điều tra hành vi d ùng búa chém trọng thương nhiều người tại quán cà phê ở xã Long Thuận.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, Quý có biểu hiện " ngáo đá ", mang theo một cây búa xông vào quán cà phê ở xã Long Thuận. Thấy chị K.N.H (29 tuổi, quê Đồng Tháp) đang nằm võng uống nước, Quý liền xông tới chém liên tiếp vào đầu và người nạn nhân . Sau khi Quý bỏ đi, chị H. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nứt sọ não.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TX.Gò Công tiến hành vây bắt, nhưng Quý chống trả điên cuồng, chém trúng đầu một chiến sĩ công an nhưng rất may người này đội mũ bảo hiểm nên chỉ bị trầy xước, một dân quân bị Quý chém gãy xương sườn. Sau hơn 1 giờ, cảnh sát khống chế được Quý.

Theo công an, Quý nghiện ngập và không nghề nghiệp, sống cùng gia đình ở xã Long Thuận, TX.Gò Công, có 1 tiền án về tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và 1 tiền sự về hành vi cướp tài sản. Trong lúc được tại ngoại phục vụ điều tra, Quý chơi ma túy dẫn đến “ngáo đá” và gây ra vụ việc trên.