Công an mời 3 người bắn chim trong vụ nhà 'đại gia' bị trúng đạn

"Sau khi xác minh thông tin, cơ quan công an đã mời 3 người được cho rằng đã tham gia bắn chim ở khu vực gần nơi xảy ra vụ việc. Nhưng hiện tại họ chưa khai nhận gì", nguồn tin trên cho biết.

Theo lời ông Khắp, khoảng 12 giờ 45 ngày 14.12, gia đình đang nghỉ trưa thì có người dùng súng bắn vào cửa sổ tầng 2 ngôi biệt thự . Cửa sổ làm bằng kính cường lực và dày nên viên đạn không xuyên thấu vào được bên trong. Tuy nhiên, do bị trúng đạn nên kính cường lực bị biến dạng, rạn nứt như hình mắt lưới.

Phòng bị trúng đạn là phòng anh Trần Văn Lâu (42 tuổi, con ông Khắp) ở. Khi đó, anh Lâu đang ở trong phòng trên lầu 2 của căn biệt thự thì bất ngờ nghe tiếng động lớn. Anh Lâu kiểm tra xung quanh phòng thì phát hiện cửa sổ bị rạn nứt, lõm vào bên trong. Mở cửa bước ra phía ngoài quan sát nhưng anh Lâu không phát hiện người hay vật gì khả nghi.

Theo nhận định ban đầu của Công an H.Trần Văn Thời, cửa kính cửa sổ nhà ông Khắp là do vật cứng tác động bên ngoài, khả năng do có người sử dụng súng hoặc dụng cụ tự chế để bắn chim ở khu vực phía sau nhà ông Khắp nên đầu đạn bay đến vị trí trên với khoảng cách khoảng 11 m.