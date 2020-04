Công an Q.5: Khởi tố tài xế xe ôm, điều tra về hành vi ‘hiếp dâm’

Để phục vụ công tác điều tra, Công an Q.5 cho biết đã gửi giấy mời cho anh H.H.N (người cho Trương Gia Huy mượn xe máy), lên làm việc để làm rõ một số vấn đề; đồng thời bàn giao lại xe máy nhưng anh N. chưa đến trụ sở làm việc với đơn vị.

Trước đó, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Công an Q.5 cho hay, khi Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.5 tìm được chị H., thì biết chị này bị tâm thần. Sau đó, công an mời người thân của chị H. lên trụ sở để hỗ trợ nạn nhân trong việc cung cấp thông tin, tuy nhiên chị H. chỉ nói câu được, câu mất.

“Tuy nạn nhân không nhớ rõ ràng nhưng qua những hình ảnh, chứng cứ; cùng lời khai của Huy, chúng tôi đã có đủ cơ sở để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam với Trương Gia Huy để điều tra về hành vi hiếp dâm”, nguồn tin của PV Thanh Niên cho hay.

Trương Gia Huy (21 tuổi) tại trụ sở công an Ảnh: CTV

Trước đó, như Thanh Niên thông tin, khoảng 1 giờ ngày 18.4, Trương Gia Huy (21 tuổi) đậu xe máy ở giao lộ Hồng Bàng – Ngô Quyền (Q.5) thì thấy chị L.T.H (43 tuổi) đi bộ trên đường Hồng Bàng. Biết chị H. khờ khạo, có biểu hiện không bình thường nên Huy nảy sinh ý định hiếp dâm chị H.

Huy lái xe bám theo chị H., sau đó vượt lên, đứng chờ sẵn ở hẻm số 10 đường Lão Tử (P.11, Q.5). Khi chị H. tới, Huy bắt ép, đưa chị vào trong hẻm để thực hiện hành vi đồi bại với chị. Sau nhiều lần bị chống cự, Huy mở cốp xe lấy 1 tuốc nơ vít đe dọa, rồi tát vào má chị H. Sau đó, một người dân đi ngang phát hiện, nên Huy lên xe bỏ đi. Toàn bộ hành vi của Huy bị một người dân quay clip.