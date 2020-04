Tài xế nghi uy hiếp, sờ soạng cô gái: ‘lỡ làm rồi thì chịu đi’

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo Công an Q.5, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.5 tiến hành xác minh nguồn gốc chiếc xe máy mà tài xế mặc đồ xe ôm công nghệ nói trên đã sử dụng.

Kết quả cho thấy chủ nhân chiếc xe ở tỉnh Đắk Nông, Công an Q.5 liên hệ thì người này cho biết xe đã cho người bạn tên Trương Gia Huy (21 tuổi) mượn. “Chủ chiếc xe đang ở quê. Ngoài ra, người này còn gọi điện cho bạn (người có hành vi xấu với cô gái –PV) nói “thôi lỡ làm rồi thì chịu đi””, nguồn tin của PV Thanh Niên cho hay.

Sau đó, khoảng 20 giờ ngày 18.4, Trương Gia Huy gọi điện cho Công an P.11 (Q.5) để ra đầu thú. Ngay sau đó, nhiều trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.5 có mặt tại đường Ngô Gia Tự (P.2, Q.10, gần nơi Huy trú ngụ) để đưa Huy về trụ sở Công an P.11, làm rõ vụ việc.