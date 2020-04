Vụ tiến sĩ - luật sư Bùi Quang Tín tử vong: Công an kiểm tra hiện trường

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, khoảng 9 giờ cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an H.Nhà Bè, Viện KSND TP.HCM tiến hành kiểm tra hiện trường, phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ ông Bùi Quang Tín tử vong do rơi từ tầng cao của chung cư New Saigon (H.Nhà Bè).