Vụ Tiến sĩ - Luật sư Bùi Quang Tín tử vong: Chuyển hồ sơ lên Công an thành phố

Ngày 7.4, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Công an H.Nhà Bè đã chuyển hồ sơ liên quan cái chết của tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín (45 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) do rơi từ tầng 14 một chung cư ở H.Nhà Bè để Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TP tiếp tục điều tra.

Theo thông tin ban đầu, cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân tử vong của ông Tín. Vị trí ông Tín nằm chết là tầng trệt block D. Trên tầng 14 block D chung cư, tại khu vực giếng trời và lan can phía sau phòng của ông D. có dấu vết sạch bụi. Cơ quan công an đã thu giữ dữ liệu các camera ở chung cư để phục vụ điều tra, nhưng riêng khu vực hành lang căn hộ, khu vực hành lang các tầng lầu, trong căn hộ không gắn camera giám sát.

Công an cũng thu giữ vỏ 12 chai bia, 3 chai rượu, hai chiếc ĐTDĐ của ông Tín, ghế gỗ trong căn hộ chung cư phần tựa lưng sau bị gãy.

Ông Tín không ăn tại bữa tiệc ?

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, khi vụ việc xảy ra và được công an báo thì vợ ông Tín là bà N.T.B cùng em trai bà B. có mặt tại hiện trường, chứng kiến CQĐT khám nghiệm hiện trường . Theo đó, CQĐT ghi nhận 2 ĐTDĐ của ông Tín vẫn để trên bàn, dép vẫn để trong phòng; hiện trường còn 1 cái ghế bị gãy nhưng theo trình bày của chủ nhà thì ghế này đã gãy từ lâu. Ngoài ra, bà B. cho biết khi nhận thi thể ông Tín, bà thấy phần bên trái của chồng mình bị bầm hết, phần cơ thể bên phải thì không bị gì.

Khi PV hỏi về việc cơ quan công an đã xác định trong cơ thể ông Tín có cồn, có chất lạ gây nguy hiểm đến sức khỏe không thì người nhà của ông Tín cho hay về việc khám nghiệm tử thi đến nay thông tin ban đầu được công an cung cấp là trong cơ thể ông Tín không có thức ăn, nguyên nhân tử vong là do đa chấn thương. Còn tất cả vấn đề khác công an đang tiếp tục điều tra. Gia đình ông Tín cũng khẳng định rất tin tưởng vào CQĐT và đang chờ kết luận khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường vì tại hiện trường CQĐT cũng thu giữ rất nhiều dấu vết quan trọng.

Về việc cơ thể ông Tín không có thức ăn, theo bà B. nhận định vì chồng bà là người cẩn thận, lo xa và dè dặt. Vì vậy, có thể từ khi rời nhà khoảng 11 giờ đến khoảng 17 giờ, ông Tín không ăn món gì.

Khu vực giếng trời của block D2 Ảnh: CTV

Những ai có trong tiệc nhậu ?

Cũng theo bà B.: “Trưa thứ bảy (4.4 - PV) anh Tín nói với tôi, D. mời cơm trưa chủ nhật qua nhà D. nhưng chắc anh không đi đâu. Sáng chủ nhật thì anh Tín lại nói thôi qua bàn công việc nên anh đi, chỉ có D. với Tr. (ông N.Đ.Tr., hiệu phó một trường ĐH - PV). Anh Tín không giấu chị gì hết vì ảnh biết tính chất công việc của mình rất nguy hiểm, đi đâu cũng nói với vợ là đi đâu, gặp ai. Nhưng khi gia đình làm việc với công an thì được biết bữa tiệc hôm đó có tới 9 người, và những người trước đã về lai rai từ 3 - 4 giờ chiều, đến khoảng 5 giờ chiều chỉ còn Tr. và D., sau đó D. cũng ra khỏi nhà luôn, chỉ còn Tr. và anh Tín. Người dân phát hiện báo công an là 5 giờ 38 phút thì khoảng 6 giờ công an gọi tôi”.

Vậy trong tiệc nhậu, ngoài ông D., ông Tr. và ông Tín còn những ai? Theo nguồn tin của Thanh Niên, 6 người còn lại là các ông: B.H.T (Hiệu trưởng), L.T.N (Phó viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế), Ô.V.N (Phó trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng), N.A.V (Trưởng phòng tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu), P.V.Ư (Phó trưởng khoa Lý luận chính trị) và ông N. (giảng viên thỉnh giảng môn tiếng Anh của trường). Tất cả những người này cơ quan công an cũng đã lấy lời khai ban đầu phục vụ công tác điều tra.

Theo bà B., công việc của ông Tín đang rất tốt, khởi sắc tại Trường Doanh nhân B.L và ông đang có nhiều dự định trong tương lai. Vì vậy, gia đình cũng rất hoang mang về việc ông Tín rơi từ lầu 14 của chung cư và mong CQĐT làm rõ những uẩn khúc và làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của chồng mình.