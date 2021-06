Công an Q.Tây Hồ đã 'giấu' Viện kiểm sát hòa giải cho kẻ cướp như thế nào?

Như Thanh Niên đưa tin trước đó, Nguyễn Hữu Tài (28 tuổi, trú tại Q.Ba Đình, Hà Nội) hoạt động tín dụng đen. Năm 2016, trong quá trình thu hồi nợ, Tài và đồng bọn đã đánh, bắt, cướp điện thoại của “con nợ”. Bị Công an Q.Tây Hồ triệu tập, Tài đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Tuy nhiên, Công an Q.Tây Hồ lại không xử lý mà hòa giải cho Tài và bị hại. Tưởng chừng sự việc đã đi vào dĩ vãng, nhưng từ tháng 1 - 3.2021, Tài cùng các đối tượng trong vụ án bất ngờ đến Công an TP.Hà Nội xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Ngày 29.4, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Tài 24 tháng tù giam về tội “cướp tài sản”. Các đồng phạm khác gồm: Nguyễn Văn Nam (27 tuổi, trú Q.Đống Đa, Hà Nội) lĩnh án 18 tháng tù; Nguyễn Khắc Đức (29 tuổi) và Trần Văn Lộc (26 tuổi), cùng trú Q.Tây Hồ, đều lãnh 20 tháng tù; Nguyễn Quang Chính (23 tuổi, trú Q.Tây Hồ) lãnh 15 tháng tù, hưởng án treo. Đáng chú ý, tại tòa, vợ của Tài khai trong quá trình Công an Q.Tây Hồ thụ lý vụ án, người này đã đưa 100 triệu đồng cho một cán bộ để nhờ “ chạy án ” cho chồng. Công an TP.Hà Nội sau đó đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với thượng tá Phạm Quý Hải, Phó trưởng Công an Q.Tây Hồ (Hà Nội) và đại tá Phùng Anh Lê, cựu Trưởng Công an Q.Tây Hồ (thời điểm nhận quyết định đình chỉ công tác, ông Lê giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội) để điều tra dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp trong vụ án này. Trong cuộc họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác trong 6 tháng đầu năm 2021 tại Bộ Công an, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết căn cứ vào những kết quả ban đầu cho thấy vụ việc có dấu hiệu không khởi tố người có tội và nhóm tội danh này thuộc thẩm quyền điều tra của Viện KSND tối cao. Ngoài ra, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cũng đang làm rõ có hay không việc chạy án.