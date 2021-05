Hà Nội: Đội trưởng Cảnh sát hình sự Công an Q.Tây Hồ bị đình chỉ công tác

Theo nguồn tin của Thanh Niên, ngoài việc đình chỉ công tác đối với thượng tá Phạm Quý Hải, Phó trưởng Công an Q.Tây Hồ (Hà Nội) và đại tá Phùng Anh Lê, cựu Trưởng Công an Q.Tây Hồ (thời điểm nhận quyết định đình chỉ công tác, ông Lê giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội), Công an TP.Hà Nội vừa đình chỉ thêm trung tá Nguyễn Đức Châu, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Tây Hồ.

Nguồn tin cho biết, ông Hải, ông Lê bị đình chỉ công tác để điều tra dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp trong vụ cướp tài sản xảy ra từ năm 2016 nhưng Công an Q.Tây Hồ không xử lý mà đứng ra hòa giải cho kẻ cướp và bị hại. Ông Châu bị đình chỉ để phục vụ điều tra vì liên quan đến vụ án khác.

Liên tiếp bị “tố” nhận tiền “chạy án”

Nói lại về vụ cướp xảy ra năm 2016, sau khi gây án và được Công an Q.Tây Hồ đứng ra hòa giải với bị hại thì đến đầu năm 2021, nhóm cướp bất ngờ lên Công an TP.Hà Nội đầu thú và khai nhận hành vi của mình. 5 tên cướp sau đó được đưa ra xét xử sơ thẩm và nhận án tù.

5 tên cướp trong phiên sơ thẩm Ảnh Đình Trường Đáng chú ý, tại tòa, vợ bị cáo cầm đầu khai trong quá trình Công an Q.Tây Hồ thụ lý vụ án, người này đã đưa 100 triệu đồng cho một cán bộ Công an Q.Tây Hồ để nhờ “chạy án” cho chồng.

Lê Thanh Hưng bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt khẩn cấp sau khi gây án Ảnh Công an cung cấp Đáng chú ý, quá trình điều tra vụ án này, Hưng nhiều lần khai động cơ, mục đích gây án của mình nhằm có tiền để “chạy án”. Cụ thể, ngày 29.11.2019, Hưng bị TAND Q.Tây Hồ xử phạt 30 tháng tù giam về tội “trộm cắp tài sản”. Để được mức án này, Hưng khai đã phải chi hơn 600 triệu đồng cho một số cán bộ công an, thẩm phán thụ lý, giải quyết trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử. Hưng muốn chấp hành án tại Công an Q.Tây Hồ nhưng không còn tiền, nên đã sát hại người thân để cướp tài sản.

Kết luận điều tra của Công an tỉnh Bắc Ninh thể hiện Hưng đã đưa hơn 600 triệu đồng cho một cán bộ thuộc một cục của Bộ Công an; và ông Nguyễn Đức Châu, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Tây Hồ (Hà Nội) tại Công an Q.Tây Hồ.

Ngoài ra, tại cáo trạng số 163/CT-VKS-P2 của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh ban hành ngày 30.11.2020 cho biết, Hưng khai còn đưa tiền chạy án cho thẩm phán thụ lý, giải quyết vụ án.

Thanh Niên sau đó đã liên hệ với ông Châu để tìm hiểu, song vị này phủ nhận việc nhận tiền nêu trên. “Tôi không có thông tin gì. Tôi không thụ lý việc này và tôi cũng không phải người phát ngôn, anh thông cảm làm việc với người khác”, ông Châu nói.

Cả 2 vụ việc nêu trên đang được Viện KSND Tối cao thụ lý xác minh, xử lý theo thẩm quyền.