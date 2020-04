Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng điều tra vụ dâm ô bé gái 9 tuổi

Ngày 8.4, Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết đã bàn giao một người bị tố cáo dâm ô bé gái cho Công an quận Sơn Trà thụ lý theo thẩm quyền.

Theo Công an phường Thọ Quang, trước đó, tối 6.4, L.P.T (41 tuổi, ngụ phường Thọ Quang) cùng nhóm bạn ngồi nhậu gần nhà thì có 3 bé gái vui chơi ngoài đường.

L.P.T sau đó đã đến chỗ các bé gái, ôm bé T. (9 tuổi, ngụ phường Thọ Quang), hôn và sờ vùng kín của bé gái này.

Bé gái hoảng sợ đẩy L.P.T ra và chạy về nhà nói với ba mẹ. Trong đêm 6.4, gia đình bé gái trình báo sự việc đến Công an phường Thọ Quang.

Cũng theo Công an phường Thọ Quang, L.P.T bước đầu đã khai nhận có hành vi dâm ô bé gái nên Công an phường Thọ Quang đã bàn giao vụ việc cùng nghi phạm cho Đội điều tra tổng hợp Công an quận Sơn Trà thụ lý theo thẩm quyền.