Công an Thừa Thiên - Huế báo cáo nhanh vụ lật xe trên đèo Hải Vân

tin liên quan [CẬP NHẬT] Lật xe chở 22 sinh viên ở đèo Hải Vân, ít nhất 1 người chết Theo báo cáo nhanh của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, khoảng12 giờ 30 ngày 8.1, tại Km 898+200 thuộc đèo Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), tài xế Trương Anh Minh (48 tuổi, ngụ P.3 TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng) điều khiến xe ô tô BS 51B - 229.30 đi theo hướng Đà Nẵng - Huế. Phụ xe là Ngô Văn Long (21 tuổi, ngụ xã An Ninh, H.Châu Thành, Sóc Trăng).

Khi đến vị trí trên, xe rơi xuống vực khoảng 30m. Trên xe chở theo 21 người là sinh viên Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang. Trong đó có 1 nữ nạn nhân bị đứt lìa cánh tay. Số người bị đa chấn thương khoảng trên 10 người. Tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng hiện có 1 trường hợp tử vong là Vũ Thị Thảo, các trường hợp khác đang cấp cứu.

Sau vụ tai nạn, tài xế và phụ xe bị thương nhẹ, 12 người bị xây xát, 1 người bị đứt lìa cánh tay trái, 2 trường hợp đang ở trong phòng mổ, 2 trường hợp khoa ngoại bỏng, 2 trường hợp ngoại thần kinh, 1 bó bột chấn thương chỉnh hình, 1 số người bị gãy chân, gãy tay.

Tình hình giao thông qua đèo Hải Vân vẫn thông suốt bình thường. Hành lý và tư trang của những người bị nạn được bảo vệ an toàn. Hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục cứu hộ, đảm bảo an toàn giao thông, cấp cứu người bị nạn.

Ảnh: Huy Đạt Xe cẩu được điều đến hiện trường để tiến hành cẩu xe khách từ dưới vực lên

Công an Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với Công an Q.Liên Chiểu, PCCC Công an TP.Đà Nẵng, huy động phương tiện và lực lượng để cứu hộ cứu nạn, đưa người từ vực lên cấp cứu. Lực lượng PCCC xử lý tại hiện trường để không xảy ra cháy nổ.

Cơ quan chức năng đã lấy lời khai sơ bộ đối với tài xế và phụ xe tại hiện trường, kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục.

Tài xế khai nhận đang đổ dốc thì bị mất phanh, lao xuống vực. Tài xế đã cố cho xe tựa vào sườn núi, nhưng không được, sau đó đánh lái tránh xe ngược chiều, nên lao vào taluy.