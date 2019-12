Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nói sao vụ 'biển số đẹp về tay doanh nghiệp có xe sang'

Theo đó, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trả lời , sau khi tiếp nhận khiếu nại, Công an tỉnh đã thành lập tổ xác minh nội dung khiếu nại do Chánh thanh tra Công an tỉnh làm Tổ trưởng, đồng thời quyêt định tạm đình chỉ công tác 2 cán bộ có liên quan trực tiếp đến công tác đăng ký xe để phục vụ xác minh.