Công an toàn quốc ra quân trấn áp tội phạm

Tại Mệnh lệnh số 1433/ĐK-HT, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ đợt cao điểm này bắt đầu từ ngày 15.12.2020 - 28.2.2021. Theo đó, công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện để tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung vào các băng nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường… kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội ; quản lý cư trú, quản lý đối tượng, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển, đốt pháo trái phép, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Giám đốc công an các địa phương chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ Công an về tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn và không để tình hình sử dụng pháo trái phép diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán 2021 và các lễ hội đầu năm…

Cùng ngày, Cục CSGT (Bộ Công an) tổ chức ra quân xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc như vi phạm nồng độ cồn, ma túy…Kế hoạch sẽ kéo dài đến ngày 28.2.2021, được triển khai cả 3 lĩnh vực: đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Theo thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT, ở lĩnh vực đường bộ, CSGT sẽ xử lý xe khách chở quá số người, dừng đỗ đón, trả khách sai quy định; xe tải quá tải; lái xe máy không đội mũ bảo hiểm...

Tại TP.HCM, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì lễ ra quân triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Giám đốc Công an TP yêu cầu trong đợt ra quân này tất cả cán bộ chiến sĩ tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời ngăn chặn, xử lý các vụ việc ngay từ đầu; công an quận, huyện đấu tranh kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự so với thời gian liền kề, kéo giảm án xâm phạm sở hữu ít nhất 3%, phấn đấu nâng tỷ lệ điều tra khám phá chung án hình sự đạt từ 77% trở lên, phấn đấu kéo giảm từ 5% trở lên số vụ tai nạn giao thông, không để xảy ra tình trạng tụ tập đua xe trái phép...