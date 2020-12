Công an TP.HCM bảo đảm ANTT Đại hội đảng toàn quốc và Tết Nguyên đán

Tham dự lễ xuất quân có Ban giám đốc Công an TP.HCM và hàng trăm chiến sĩ thuộc các đội nghiệp vụ, công an các quận, huyện.

Theo Công an TP.HCM, từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình ANTT trên địa bàn TP.HCM được giữ vững. Số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm 3,65% so với cùng kỳ, các băng nhóm ma túy, hình sự bị triệt phá vượt chỉ tiêu. Tai nạn giao thông trên địa bàn TP.HCM cũng được kéo giảm 3 tiêu chí. Tuy nhiên, tình hình ANTT trên địa bàn TP.HCM còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ công an, Công an TP.HCM mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc và Tết Nguyên đán 2021. Thời gian thực hiện cao điểm từ 15.12.2020 đến 28.2.2021.

Trong đợt cao điểm này, Công an TP.HCM tập trung nhiều giải pháp đồng bộ như: Huy động toàn bộ lực lượng để đảm bảo ANTT Đại hội Đảng toàn quốc , Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37; Công an TP.HCM chủ động tham mưu chính quyền địa phương xử lý những điểm nóng về ANTT; Công an TP.HCM tăng cường công tác quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức, tinh thần trách nhiệm đến từng cán bộ chiến sĩ; Công an TP.HCM mở các đợt tấn công tội phạm đồng bộ để tạo sự răn đe….