Công an TP.HCM bắt 2 bị can lập email giả chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng

Ngày 25.9, Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khắc Chương (43 tuổi), và Nguyễn Thị Lan Anh (48 tuổi, cùng ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”

Theo Công an TP.HCM, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội , bị can Lan Anh đã tiếp tay cho các đối tượng người nước ngoài chiếm đoạt tiền thông qua hình thức truy cập bất hợp pháp vào email của nhiều doanh nghiệp khác nhau. Thủ đoạn của nhóm tội phạm này là đột nhập vào các thư điện tử có nội dung giao dịch thanh toán tiền với đối tác nước ngoài, tạo lập ra email giả có tên gần giống với email thật, gửi thư cho đối tác yêu cầu thanh toán vào tài khoản do chúng quản lý nhằm chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn trên, các bị can đã truy cập bất hợp pháp vào email của một doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phát hiện nội dung trao đổi của đối tác tại Mỹ sẽ thanh toán số tiền hơn 94.000 USD, tương đương hơn 2,1 tỉ đồng. Các bị can trên đã tạo ra một địa chỉ email giả gần giống địa chỉ email của doanh nghiệp, thực hiện giao dịch dẫn dụ đối tác nước ngoài chuyển tiền vào tài khoản của Lan Anh và đồng bọn ở Việt Nam.

Theo CQĐT, bị can Lan Anh thuê Nguyễn Khắc Chương thành lập khống Công ty TNHH Woojin High Tec (trụ sở tại TP.HCM) và sử dụng pháp nhân này mở tài khoản tại một chi nhánh ngân hàng tại Q.Phú Nhuận, cung cấp cho Lan Anh để các đối tượng người nước ngoài cung cấp cho đối tác tại Mỹ chuyển tiền.

Do không phát hiện giao dịch email giả, đối tác tại Mỹ đã tin tưởng chuyển hơn 94.000 USD vào tài khoản của Công ty TNHH Woojin High Tec. Ngày 20.9.2021, Chương đến ngân hàng để rút tiền thì bị Công an TP.HCM bắt giữ. Công an sau đó bắt Lan Anh.

Tại CQĐT, Chương khai nhận được Lan Anh trả lương 10 triệu đồng/tháng và hưởng 5% trên tổng số tiền rút được từ tài khoản lừa đảo. Còn Lan Anh thừa nhận mình được hưởng 10% trên tổng số tiền rút được.

Khám xét nơi ở của Chương và Lan Anh, CQĐT thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội. Hiện vụ án trên đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng.