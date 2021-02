Công an TP.HCM cảnh báo người dân điều gì trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu ?

Ngày 4.2, lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Thái Thanh Xuân, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết: “Từ đây đến Tết nguyên đán Tân Sửu , Công an TP.HCM tiếp tục triển khai các kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tuần tra kiểm soát, nhằm đảm bảo ANTT tại địa bàn, mục tiêu trọng điểm, các điểm tổ chức lễ hội... tạo không khí vui tươi, an toàn cho người dân TP và du khách đón tết tại TP.HCM".

Theo đó, Công an TP.HCM cho biết trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, công an các địa phương tăng cường kiểm tra việc thực hiện nghiêm nếp sống văn minh ở nơi cư trú; vận động người dân không tham gia bài bạc trong khu vực đông dân cư, không mua bán, tàng trữ, đốt pháo trong dịp tết; chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm và chấp hành nghiêm quy định pháp luật về phòng chống cháy nổ, cẩn thận khi sử dụng bếp ga, bếp từ và các thiết bị điện.

Thượng tá Thái Thanh Xuân, Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM cho biết lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa tội phạm dịp Tết Ảnh: Độc Lập

Bình tĩnh, cảnh giác

Công an TP.HCM khuyến cáo, khi nhận, rút tiền từ các ngân hàng, máy ATM , tiệm vàng...m người dân nên quan sát, cảnh giác khi rời đi; nếu giá trị tiền, tài sản lớn, nên sử dụng xe ô tô để di chuyển.

Khi đi xe, sử dụng điện thoại di động, người dân phải chú ý quan sát xung quanh; nếu mang dây chuyền, vòng vàng nên mặc áo khoác cài kín cổ áo; nếu mang túi xách nên bỏ vào cốp xe hoăc móc kỹ; khi tham gia vui chơi tại các khu vực lễ hội cần tránh các tụ điểm đông người, chen lấn, xô đẩy.

Công an TP.HCM cũng cảnh báo: "Khi bị tội phạm cướp giật tài sản, nạn nhân phải bình tĩnh tri hô để người xung quanh hỗ trợ, đồng thời cố gắng ghi nhớ, nhận dạng nhanh các đặc điểm có thể nhận biết được đối tượng như số lượng, hình dáng, quần áo, phương tiện và đến ngay cơ quan công an gần nhất trình báo vụ việc.

Khi thấy đối tượng khả nghi thì điện thoại báo ngay cho công an địa phương nơi cư trú hoặc 113 và hỗ trợ công an nhận dạng đối tượng".

Công an TP.HCM đồng thời cảnh báo người dân không cho vay tiền từ "tín dụng đen", nếu phát hiện vụ việc bị tạt sơn, bắn chất bẩn khủng bố tinh thần để đòi nợ, phải giữ nguyên hiện trường, báo cho cơ quan công an gần nhất, cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ để công an điều tra, xử lý nghiêm đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, Công an TP.HCM cho rằng cần phát huy phong trào tự quản trong nhân dân để giúp nhau trong việc bảo vệ tài sản, gia cố các loại cửa, các chỗ bị hư hỏng mà bọn trộm có thể đột nhập, cạy phá, các lỗ thông gió cần có thanh sắt chắn ngang, khi đi ra ngoài nên khóa trong. Các cơ quan, doanh nghiệp rà soát lại công tác bảo vệ, nhất là vào ban đêm.

Đặc biệt, Công an TP.HCM cảnh báo người dân phải thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tuyên truyền của các cơ quan nhà nước về phương thức thủ đoạn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gọi điện giả danh cơ quan nhà nước, lừa gửi quà từ nước ngoài về..., đề cao nâng cao cảnh giác, không để bị lừa vì những thủ đoạn này.