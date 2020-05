Công an TP.HCM giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố Nguyễn Hải Nam, Lâm Hoàng Tùng

Ngày 20.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp, đề nghị truy tố bị can: Nguyễn Hải Nam (45 tuổi, nguyên Phó chánh án TAND Q.4, TP.HCM) và Lâm Hoàng Tùng (29 tuổi, nguyên giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM). Theo đó, cơ quan CSĐT giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố 2 bị can trên về tội “xâm phạm chỗ ở của người khác”, theo khoản 2 điều 158 bộ luật Hình sự 2015.