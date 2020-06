Công an TP.HCM khởi tố bị can Huỳnh Phước Long, nguyên thành viên HĐQT Sadeco

Công an TP.HCM đã thi hành lệnh khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam với một số bị can liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco)

Công an đến khám xét nơi ở của bị can Huỳnh Phước Long (53 tuổi, ngụ P.4, Q.Tân Bình, nguyên chuyên viên Văn phòng Thành ủy TP.HCM, nguyên thành viên HĐQT Công ty Sadeco