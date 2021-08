Công an TP.HCM: Không được tự đặt các yêu cầu đi lại trái quy định chung

Ngày 24.8, Công an TP.HCM đã có văn bản gửi Thủ trưởng Công an TP.Thủ Đức, quận huyện về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội

Công an TP.HCM cũng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương triển khai ngay cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững nội dung kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 bám sát các quy định.

Công an sẽ cấp giấy đi đường cho người được phép lưu thông trong cao điểm giãn cách xã hội

Công an TP.HCM lưu ý, giấy đi đường do PC08 và công an cấp huyện được ủy quyền ký có hiệu lực toàn TP. Còn giấy đi đường do trưởng công an cấp xã được ủy quyền ký có hiệu lực trong phạm vi cấp huyện (nơi công an cấp xã đóng quân).

Để đảm bảo thuốc men, vật tư y tế cho các bệnh viện , Công an TP.HCM yêu cầu các chốt, trạm kiểm soát của TP cho lưu thông đối với các phương tiện chở ô xy, thuốc men, vật tư y tế... khi có các giấy tờ chứng minh chuyên môn, lý do đi lại, như: Giấy đăng ký kinh doanh , giấy chứng nhận chuyên môn, hợp đồng hàng hóa.