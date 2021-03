Công an TP.HCM sẽ đề xuất xây trụ sở mới cho Công an TP.Thủ Đức

Do diện tích trụ sở hiện hữu của công an 3 quận (cũ) không đủ, Công an TP.HCM sẽ đề xuất Thành ủy, UBND TP.HCM và Bộ Công an xây dựng trụ sở mới cho Công an TP.Thủ Đức.

Công an TP.Thủ Đức kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông