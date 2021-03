Phó giám đốc Công an TP.HCM nói về việc khởi tố đường dây nhập cảnh trái phép

Bên lề kỳ họp lần thứ 24 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP.HCM sáng nay 23.3, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM đã dành thời gian trao đổi với PV Thanh Niên về việc xử lý đường dây nhập cảnh trái phép mà cơ quan công an vừa khởi tố

Đại tá Quang cho biết, theo kết quả điều tra ban đầu thì 40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đến lưu trú tại khách sạn Symphony (Q.1) và khách sạn Queen (Q.Gò Vấp) mà công an phát hiện hồi đầu tháng 3.2021 là cùng một đường dây.

Phó giám đốc Công an TP.HCM nhận định tình hình nhập cảnh trái phép vào TP.HCM có dấu hiệu gia tăng trong thời gian tới. Để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan từ bên ngoài, Công an TP.HCM và các ngành chức năng đang rất quyết liệt và nắm chắc tình hình để phát hiện sớm, xử lý nghiêm.

Bên cạnh đó, ông Quang cho rằng ngoài yếu tố khách quan là đường biên giới của nước ta với các nước láng giềng kéo dài nên khó kiểm soát thì còn có sự mất cảnh giác, hám lợi trước mắt mà quên đi lợi ích cộng đồng của một số người dân.

Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, bắt giam chủ khách sạn Symphony vì có hành vi cấu kết đưa người nhập cảnh trái phép vào thành phố. Ảnh: Sỹ Đông

Dù lợi ích thu về từ sự tiếp tay cho nhập cảnh trái phép không nhiều nhưng một lần có ca nhiễm bệnh thì ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, kinh doanh của người dân và nền kinh tế thành phố. Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã cảnh báo rất nhiều nhưng có người vẫn vi phạm.

“Như vụ việc 35 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đến khách sạn Symphony lưu trú là có sự cấu kết của chủ khách sạn. Do nằm trong đường dây nên Công an TP.HCM đã khởi tố”, đại tá Quang cho biết lý do khởi tố chủ khách sạn.

Trả lời câu hỏi của Thanh Niên về việc Công an TP.HCM nắm được bao nhiêu đường dây có ý định đưa người nhập cảnh trái phép vào TP.HCM, ông Quang cho biết Bộ Công an và Công an TP.HCM đang tập trung trinh sát, nếu phát hiện là xử lý ngay.

Bên cạnh đó, ông Quang cũng đề nghị người dân không tiếp tay cho các đường dây nhập cảnh trái phép. “Các đường dây nhập cảnh trái phép đều có sự tham gia của người Việt Nam. Nếu không có sự tham gia của người Việt Nam thì các đối tượng nhập cảnh trái phép không thể vào được”, ông Quang cho biết.

Phó giám đốc Công an TP.HCM khẳng định ngành công an đang rất quyết liệt đấu tranh với tội phạm đưa người nhập cảnh trái phép. Trong quá trình điều tra vụ án nhập cảnh trái phép vừa khởi tố, công an sẽ mở rộng điều tra, xử lý nghiêm cá nhân vi phạm.