Công an TP.HCM truy tìm nạn nhân 5 dự án đất nền 'ma'

Ngày 26.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo truy tìm nạn nhân liên quan vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” do Trương Thanh Phong (44 tuổi, quê Long An), Ngô Thị Thúy An (32 tuổi, quê Bạc Liêu) và Phùng Kim Quyên (28 tuổi, quê Đồng Tháp) thực hiện. Trước đó, tháng 11.2019, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nói trên.