Công an vào cuộc vụ 'dự án ma' Thành Phát City 1

Theo Công an tỉnh An Giang, do bị trượt chân trong lúc làm nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, súng bắn đạn cao su của một chiến sĩ công an đã bị tước cò, đạn bay trúng khiến cánh tay 1 người dân bị xây xát nhẹ.