Công an xác minh đơn của nghệ sĩ tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng

Theo nguồn tin này, sau khi xem xét nội dung đơn, các đơn tố cáo đã được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp nhận để xử lý, xác minh theo đúng thẩm quyền. Các nghệ sĩ tố cáo bà Hằng về hành vi vu khống, xúc phạm danh dự...

Thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục làm dậy sóng mạng xã hội , từ những livestream đề nghị một số nghệ sĩ phải sao kê từ thiện; đồng thời tố các nghệ sĩ này ăn chặn tiền từ thiện…

Phản ứng của nghệ sĩ sau khi bị bà Nguyễn Phương Hằng “gọi tên”

Ngày 1.9, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi “vu khống”, “làm nhục người khác” và “đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Trong đơn tố cáo gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trích dẫn từng phát ngôn của bà Hằng (có thời gian cụ thể) xúc phạm anh khi bà lên sóng trực tiếp (livestream mạng xã hội). Trong đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dẫn chứng một số lời nói của bà Hằng trực tiếp chửi anh, như: mất dạy, chó đẻ, cái loại hai phai, loài vô liêm sỉ, là súc vật, không có đạo đức...

Hơn nữa, trong buổi phát sóng trực tiếp của bà Nguyễn Phương Hằng diễn ra vào các ngày 8, 14, 24, 26, 28.8, bà Hằng đã nêu đích danh Đàm Vĩnh Hưng để chửi bới bằng những lời lẽ thô tục, bạo lực và lăng mạ anh thậm tệ. “Bà Nguyễn Phương Hằng đã bịa đặt, lan truyền thông tin sai sự thật, vu khống, khi cho rằng tôi ăn chặn tiền từ thiện, bỏ túi hơn một nửa của số tiền 96 tỉ đồng; lừa đảo; ăn cướp tiền của công chúng; ăn hối lộ; cấu kết với thí sinh mua giải trong cuộc thi The Voice và phản động”, Đàm Vĩnh Hưng bức xúc và nói thêm: “Ngoài ra, bà Nguyễn Phương Hằng còn đe dọa đang giữ 2 kg giấy sao kê tài khoản ngân hàng, nếu tôi không công khai bản sao kê thì sẽ tung bằng chứng cho cộng đồng mạng…”.

Chiều 22.9, đại diện Thủy Tiên - Công Vinh xác nhận với Thanh Niên đã nộp đơn đến các cơ quan chức năng, trong đó có Bộ Công an, tố cáo doanh nhân Phương Hằng có hành vi “vu khống, xúc phạm nhân phẩm, uy tín”. Trước đó, ngày 26.8, bà Hằng livestream nói rằng vợ chồng Thủy Tiên đã kêu gọi từ thiện được hơn 320 tỉ đồng, chứ không phải 178 tỉ đồng như công bố vào năm ngoái. Tối 5.9, Công Vinh livestream phản bác, khẳng định những thông tin này là vu khống…

Trước đó, tháng 6.2021, ca sĩ Vy Oanh cũng gửi đơn tố cáo bà Hằng đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và hiện vẫn đang xác minh làm rõ. Theo đơn tố cáo của Vy Oanh gửi công an, tố bà Hằng đã có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tin bịa đặt, sai sự thật nhằm mục đích xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự của nhiều cá nhân, ca sĩ, nghệ sĩ trong nước. Luật sư của Vy Oanh cho hay hiện Vy Oanh đã khởi kiện bà Hằng ra TAND Q.1 để yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trả lời PV Thanh Niên, ca sĩ Vy Oanh cho biết từng có ý định bỏ qua nhưng bà Hằng ngày càng vượt quá giới hạn khi đặt điều nặng nề hơn để bôi nhọ, miệt thị nữ ca sĩ, ảnh hưởng đến bản thân chị và gia đình, người thân.

Tương tự, nghệ sĩ Hoài Linh gửi đơn tố cáo bà Hằng vì nhiều lần livestream nói về lối sống, đời tư của nghệ sĩ này với nhiều lời lẽ nặng nề, xúc phạm. Trong đơn, Hoài Linh trình bày, những nội dung livestream của bà Hằng xoay quanh vụ việc Hoài Linh chưa thực hiện công tác từ thiện dù đã nhận quyên góp hơn 13 tỉ đồng. Dù thông tin chưa được kiểm chứng nhưng bà Hằng đã nhiều lần livestream vu khống Hoài Linh ngâm khoản tiền quyên góp từ thiện hơn 13 tỉ đồng trong tài khoản hơn 6 tháng và chi hàng trăm triệu vào việc riêng là vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, theo nguồn tin của PV, PC01 cũng nhận đơn tố cáo của Trịnh Kim Chi tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng vu khống , xúc phạm danh dự, nhân phẩm đến nghệ sĩ này.

Đàm Vĩnh Hưng thông tin về việc Công an TP.HCM đã thụ lý đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FBNV

Sử dụng mạng xã hội thông tin sai sự thật, xử lý nghiêm

Đó là ý kiến mà các chuyên gia đều đồng tình khi nói đến việc nếu cá nhân, tổ chức sử dụng sức ảnh hưởng của mạng xã hội gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Luật sư (LS) Ngô Huỳnh Phương Thảo (Đoàn LS TP.HCM) cho hay theo điều 34 bộ luật Dân sự 2015, thì “danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ”, vì vậy cá nhân, tổ chức có quyền yêu cầu tòa án hoặc cơ quan thẩm quyền khác (công an,…) bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, đồng thời xử lý người có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín đến cá nhân, tổ chức.

Theo LS Thảo, song song với tố cáo đề nghị cơ quan chức năng xử lý người có hành vi vi phạm, người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín có thể yêu cầu người có hành vi vu khống bồi thường thiệt hại. “Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm: chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút; thiệt hại khác do luật quy định”, LS Thảo nêu.

Ngoài ra, nguyên Thẩm phán TAND tối cao Phạm Công Hùng cho biết người nào bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội vu khống.

“Hơn nữa, mỗi cá nhân đều có quyền phát ngôn, đều có quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên, nếu lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì có thể bị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo điều 331 bộ luật Hình sự 2015.

Trong diễn biến liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công cho biết có một số cá nhân tố cáo, yêu cầu làm rõ sự minh bạch chuyện quyên góp tiền từ thiện của một số người là nghệ sĩ. Theo đó, những người này đã chuyển tiền cho một số nghệ sĩ, cá nhân để ủng hộ người dân miền Trung bị lũ lụt vừa qua. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do nhận được những thông tin trái chiều về một số nghệ sĩ, cá nhân kêu gọi từ thiện nhưng làm từ thiện không minh bạch nên những người này đã làm đơn đề nghị, mong công an làm rõ. Bộ Công an cũng thông tin mọi đơn thư tố giác, tố cáo đang được xác minh, làm rõ. Ngọc Lê