Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận IPC có tân Tổng giám đốc

Ông Lâm Hoài Anh (49 tuổi, quê Hà Nội) có ít nhất 8 năm làm Phó tổng giám đốc HFIC. Ông Hoài Anh về làm Tổng giám đốc IPC thay thế cho ông Phạm Phú Quốc sau khi ông Quốc 'dính' vào vụ lùm xùm có 2 quốc tịch là Việt Nam và Cộng hòa Sip hồi cuối tháng 8.2020. Sau đó, ông Phạm Phú Quốc nộp đơn xin nghỉ việc và nhận được sự thống nhất của Hội đồng thành viên IPC. Tại kỳ họp Quốc hội diễn ra vào tháng 11.2020, ông Quốc cũng bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội.

Liên quan đến hoạt động của IPC, vào ngày 22.1, UBND TP.HCM đã có quyết định phân công bà Hồ Thị Hồng Hạnh, Phó tổng giám đốc IPC, phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động, giao dịch tài chính và thực hiện nhiệm vụ của Tổng giám đốc IPC cho đến khi có quyết định bộ nhiệm tổng giám đốc.

Ông Phạm Phú Quốc, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), trước đó đã có đơn xin nghỉ việc Ảnh: T.T.

Về hoạt động của Hội đồng thành viên IPC, ngày 21.1, UBND TP.HCM cũng có quyết định phân công ông Võ Hồng Tài, thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên IPC, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Hội đồng thành viên và thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên cho đến khi có quyết định bổ nhiệm.

IPC là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND TP.HCM quản lý. Hiện doanh nghiệp này có 9 công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, kho vận, vận tải và cả bất động sản.

Cuối năm 2020, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM thi hành lệnh khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với 13 bị can về tội danh “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại IPC. Ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên IPC, cũng bị khởi tố trong vụ án này.