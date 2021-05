CSGT nhắc người đi xe đạp vào làn ô tô: ‘Tập thể dục để khỏe nhưng phải đúng luật'

Trưa nay, 14.5, Bộ Y tế thông báo ghi nhận 16 ca mắc Covid-19 mới do lây nhiễm trong nước tại 5 tỉnh, thành. Trong đó, 7 ca tại Bắc Ninh, 1 ca là bệnh nhân ung thư.

Liên quan vụ các "quái xế" tụ tập, chặn QL22 để so kè tốc độ, ngày 14.5, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) vừa tống đạt lệnh bắt tạm giam 15 bị can để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".