CSGT TP.HCM lần đầu khởi tố đua xe trái phép

Bên cạnh khởi tố vụ án, Công an TP.HCM cũng kêu gọi gia đình các đối tượng tham gia tổ chức đua xe trái phép và chạy xe gây rối trật tự công cộng ngày 19.3 trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hãy đưa người vi phạm đến Công an TP.Thủ Đức hoặc công an nơi gần nhất trình diện để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Sáng 18.4, tại Trung tâm báo chí TP.HCM, Công an TP.HCM tổ chức họp báo để thông tin thêm diễn biến xung quanh vụ án Lê Chí Thành và vụ một nhóm đối tượng chặn cao tốc để đua xe trái phép.

Chặn đường, đua xe nhiều lượt trên cao tốc

trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua TP.Thủ Đức vào ngày 19.3 vừa qua. Tại buổi họp báo, thượng tá Trần Nguyễn Phương, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08), cho biết ngày 17.4, PC08 đã ra quyết định khởi tố vụ án “tổ chức đua xe trái phép” trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua TP.Thủ Đức vào ngày 19.3 vừa qua.

“Quái xế” chặn đường đua giữa ban ngày Ngày 18.4, một tài khoản mạng xã hội Facebook có tên K.L.V đăng tải một đoạn clip thời lượng gần 1 phút 30 ghi lại cảnh hàng chục “quái xế” chặn đường Nguyễn Văn Linh, Q.7 (TP.HCM) để quậy giữa ban ngày. Trao đổi với PV Thanh Niên, anh K.L.V cho biết khoảng 15 giờ 45 ngày 18.4, khi anh vừa qua giao lộ với đường nhánh dốc cầu Tân Thuận thuộc đường Nguyễn Văn Linh (Q.7) khoảng 200 m thì phát hiện hàng chục “quái xế” đi xe độ chế, không đội nón bảo hiểm, ngang nhiên chặn đường ở làn xe ô tô, xe tải, container để chạy ngược chiều, đua xe trái phép, nẹt pô gây náo loạn… Sau khi nhận tin báo, tổ công tác của Đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc PC08 đã tiếp cận hiện trường, truy bắt nhưng nhóm “quái xế” nhanh chóng tẩu thoát, bỏ lại một xe máy không gương chiếu hậu, không biển số, pô không có bộ phận giảm thanh… Đại diện Đội CSGT Nam Sài Gòn cho biết đang tiếp tục điều tra vụ việc. Trần Tiến - Bích Ngân Theo thượng tá Phương, ngày 20.3, mạng xã hội xôn xao về đoạn clip do người dân ghi lại cảnh cả trăm thanh thiếu niên chạy xe gắn máy chặn cao tốc để đua xe. Theo đó, nhóm thanh thiếu niên này tổ chức đua xe nhiều lượt trên đoạn đường từ 300 - 500 m, mỗi lượt đua 2 - 3 xe vừa chạy vừa thực hiện các động tác “biểu diễn”, so kè tốc độ. Theo thượng tá Phương, ngày 20.3, mạng xã hội xôn xao về đoạn clip do người dân ghi lại cảnh cả trăm thanh thiếu niên chạy xe gắn máy chặn cao tốc để đua xe. Theo đó, nhóm thanh thiếu niên này tổ chức đua xe nhiều lượt trên đoạn đường từ 300 - 500 m, mỗi lượt đua 2 - 3 xe vừa chạy vừa thực hiện các động tác “biểu diễn”, so kè tốc độ.

Sau khi nhận được tin tố giác tội phạm, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, PC08 phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh thông tin, mời một số “ quái xế” chặn cao tốc đua xe đến làm việc. “Căn cứ vào nguồn tin, thấy có dấu hiệu tội phạm, chúng tôi tiến hành xác minh, thu thập thông tin và khởi tố theo quy định”, thượng tá Phương thông tin thêm và nhấn mạnh: “Nếu có những vụ việc tương tự, chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh và xử lý nghiêm. Nếu có dấu hiệu tội phạm, chúng tôi tiến hành khởi tố tiếp”.

Chủ trì buổi họp báo, thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, cho biết đối với vụ án “tổ chức đua xe trái phép” do PC08 khởi tố, thì sau khi khởi tố vụ án Công an TP.HCM sẽ phân công cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý điều tra, xử lý nghiêm từng đối tượng đua xe trái phép hoặc gây rối trật tự công cộng. “Cũng qua đây Công an thành phố kêu gọi người dân, gia đình các đối tượng tham gia tổ chức đua xe trái phép và chạy xe gây rối trật tự công cộng ngày 19.3 hãy đưa người vi phạm đến Công an TP.Thủ Đức hoặc công an nơi gần nhất trình diện, hưởng khoan hồng của pháp luật”, ông Nhàn nói.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn chủ trì buổi họp báo ẢNH: PHẠM THU NGÂN

Xử lý nghiêm hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển

Về tình hình tụ tập đua xe trái phép trên địa bàn TP.HCM, tại buổi họp báo, thượng tá Phương cho biết thêm từ đầu năm 2021 đến nay, PC08 và các đơn vị nghiệp vụ đã xử lý hơn 40 trường hợp, lập biên bản với các lỗi tụ tập chạy xe thành đoàn; lạng lách, đánh võng; xe không có bộ phận giảm thanh hay giảm thanh không đáp ứng đúng kỹ thuật. Qua đó, PC08 nhận thấy các đối tượng vi phạm đa số trong độ tuổi rất trẻ, thậm chí dưới 16 tuổi. Với đối tượng dưới 16 tuổi, cơ quan chức năng chỉ xử lý cảnh cáo, nhưng đồng thời xử lý nghiêm hành vi giao xe cho các đối tượng chưa đủ điều kiện điều khiển và tạm giữ xe.

Tiếp tục điều tra mở rộng đối với bị can Lê Chí Thành Lê Chí Thành (áo ca rô) bị bắt để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ ẢNH: CTV Liên quan đến việc Công an TP.Thủ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Chí Thành (38 tuổi, thường trú thôn 1, xã Tân Đức, H.Hàm Tân, Bình Thuận ; tạm trú P.Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM) về tội “chống người thi hành công vụ”, thượng tá Nguyễn Lê Hùng, Phó trưởng công an TP.Thủ Đức, cho biết ngày 20.3 tổ CSGT thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08) tuần tra trên xa lộ Hà Nội (P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức) phát hiện ô tô 51H-108.21 do Lê Chí Thành lái, đi vào làn xe 2 bánh nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Quá trình kiểm tra có lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt theo quy định. Trong lúc đưa xe về trụ sở để tiếp tục xử lý vi phạm, Lê Chí Thành có hành vi cản trở lực lượng CSGT, thời gian trên 3 tiếng. Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức đã phối hợp Viện KSND và các đơn vị liên quan thu thập chứng cứ và xử lý theo quy định pháp luật. Ngoài ra, theo thượng tá Hùng, trước khi khởi tố vụ án, bắt tạm giam Lê Chí Thành, Công an Bình Thuận cũng đã triệu tập người này để làm rõ về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331, bộ luật Hình sự năm 2015. “Việc này, Công an tỉnh Bình Thuận cũng đang phối hợp cùng chúng tôi để làm rõ”, thượng tá Hùng nói. Về thông tin Lê Chí Thành có lợi dụng quay clip, đưa lên mạng xã hội để trục lợi hay không, đại diện Công an TP.Thủ Đức cũng khẳng định sẽ mở rộng điều tra, làm rõ và thông tin chính thức khi có kết quả. Đại diện PC08 cũng nhìn nhận thời gian qua vẫn còn nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe gây rối thành đoàn diễn ra trên khắp địa bàn TP.HCM như H.Hóc Môn, H.Bình Chánh, H.Củ Chi… Các đối tượng này kết nối, liên lạc với nhau qua các trang mạng Facebook, Zalo…; thành lập nhóm kín để kêu gọi tụ tập, đồng thời lôi kéo thêm một số đối tượng tham gia giao thông trên đường. Tuy nhiên, lực lượng CSGT vẫn gặp khó khi xử lý, do “hầu như các nhóm này manh động, sử dụng phương tiện được độ, chế, xoáy nòng, chạy với tốc độ cao, nguy hiểm. Trong khi vụ việc ban đầu mang tính chất hành chính, nếu truy đuổi dẫn đến tai nạn, gây hậu quả cho đối tượng thanh thiếu niên hoặc người dân xung quanh là không tốt”. Mặt khác, các đối tượng này thường hoạt động chớp nhoáng và có sự trao đổi thông tin rất chặt chẽ, thậm chí cắt cử người giám sát lại lực lượng CSGT, cảnh sát cơ động, đặc nhiệm “nên khi có thông tin là lực lượng công an có mặt, nhưng để tiếp cận xử lý là khá khó khăn”. Đại diện PC08 cũng nhìn nhận thời gian qua vẫn còn nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe gây rối thành đoàn diễn ra trên khắp địa bàn TP.HCM như H.Hóc Môn, H.Bình Chánh, H.Củ Chi… Các đối tượng này kết nối, liên lạc với nhau qua các trang mạng Facebook, Zalo…; thành lập nhóm kín để kêu gọi tụ tập, đồng thời lôi kéo thêm một số đối tượng tham gia giao thông trên đường. Tuy nhiên, lực lượng CSGT vẫn gặp khó khi xử lý, do “hầu như các nhóm này manh động, sử dụng phương tiện được độ, chế, xoáy nòng, chạy với tốc độ cao, nguy hiểm. Trong khi vụ việc ban đầu mang tính chất hành chính, nếu truy đuổi dẫn đến tai nạn, gây hậu quả cho đối tượng thanh thiếu niên hoặc người dân xung quanh là không tốt”. Mặt khác, các đối tượng này thường hoạt động chớp nhoáng và có sự trao đổi thông tin rất chặt chẽ, thậm chí cắt cử người giám sát lại lực lượng CSGT, cảnh sát cơ động, đặc nhiệm “nên khi có thông tin là lực lượng công an có mặt, nhưng để tiếp cận xử lý là khá khó khăn”.

Về giải pháp, đại diện PC08 cho hay sắp tới sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời tiến hành song song các biện pháp phòng ngừa xã hội, tuyên truyền để tiến tới phòng ngừa, kéo giảm tình trạng trên; tăng cường sử dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ thông qua hệ thống camera giám sát của trung tâm chỉ huy, các đơn vị, công an quận, huyện và TP.Thủ Đức; nắm chắc tình hình, xác định sớm các nhóm thanh thiếu niên tụ tập để bố trí lực lượng, vây bắt, xử lý nghiêm. “PC08 sẽ tập trung, quyết liệt xử lý các lò độ xe, vốn chuyên độ cho các xe trong những vụ việc tụ tập đua xe”, thượng tá Phương khẳng định.

Bổ sung thêm một số biện pháp, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho hay đã tăng cường phối hợp lực lượng giữa các đơn vị có khu vực giáp ranh, tổ chức phương án rút kinh nghiệm; Công an TP.HCM có quy chế phối hợp với công an các tỉnh giáp ranh như Long An, Bình Dương, Đồng Nai… nhằm tăng cường trao đổi phối hợp thông tin, lên phương án xử lý triệt để.