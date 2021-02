‘Cú đấm thép’ 363 tuần tra những ngày cận tết, bắt nhiều vụ tàng trữ ma túy

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2021, 'cú đấm thép' 363 Công an Q.5 ( TP.HCM ), gồm: lực lượng CSGT-TT, Cảnh sát hình sự đặc nhiệm , Cảnh sát ma túy… tuần tra xuyên đêm, nhằm phòng chống, ngăn chặn và trấn áp tội phạm trên đường phố.

Trong quá trình tuần ta, kiểm soát, tổ công tác đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cụ thể, khoảng 22 giờ 20 ngày 26.1, 'cú đấm thép' 363 di chuyển trên đường Nguyễn Trãi, phát hiện 2 người đàn ông chạy xe máy BS 59F2-266.11 có biểu hiện nghi vấn. Sau khi truy đuổi, đến địa chỉ số 6 Nguyễn Trãi (P.3, Q.5), thì áp sát đối tượng.

'Cú đấm thép' 363 Công an Q.5 (TP.HCM) trong một lần phát hiện đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Qua kiểm tra hành chính, người cầm lái khai tên L.V.M (ngụ Q.10), người ngồi sau khai tên H.N.Đ (đều 42 tuổi, ngụ Q.3). Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện H.M.Đ cất giấu trong túi quần 2 gói ni lông chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy. Tổ công tác bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an P.3 xử lý, rồi tiếp tục lên đường tuần tra.

Trước đó, khoảng 11 giờ 15 ngày 26.1, 'cú đấm thép' 363 Công an Q.5 tuần tra trên đường An Dương Vương. Khi đến địa chỉ 202 An Dương Vương (P.8, Q.5), phát hiện đối tượng chạy xe máy BS 59F2-251.10 có biểu hiện nghi vấn nên lập tức áp sát, kiểm tra hành chính.