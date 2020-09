Cùng bạn đi qua đập tràn, nam thanh niên bị nước lũ cuốn tử vong

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn H.Hương Sơn, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 , từ tối 17.9 đến ngày 18.9, trên địa bàn H.Hương Sơn xảy ra mưa to đến rất to.