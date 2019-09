Miền núi Hà Tĩnh bị chia cắt do mưa lũ, nhiều trường nghỉ học

Sáng nay, 3.9, trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Quốc Hậu, Chủ tịch UBND xã Phương Mỹ (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trên địa bàn đã xảy ra mưa lớn trong 2 ngày vừa qua. Đến sáng nay, con đường dẫn vào thôn Tân Thành nơi có hơn 40 hộ dân sinh sống bị ngập sâu, chia cắt hoàn toàn với trung tâm xã.

“Xã chưa có nhà hộ dân nào bị ngập nhưng nước trên con sông Ngàn Sâu vẫn đang tiếp tục dâng cao. Nếu tiếp tục mưa lớn kết hợp với Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ thì nguy cơ toàn xã sẽ bị ngập trong chiều tối nay. Chúng tôi đã thông báo cho người dân đưa đồ đạc, trâu bò, vật nuôi đến chỗ cao để tránh lũ”, ông Hậu nói.

“Lo ngại nhất là xã còn khoảng 1.000 ha lúa hè thu chưa thu hoạch và 1.900 ha bưởi phúc trạch mới thu hoạch được 30%. Tình hình mưa lũ như hiện nay thì khả năng xảy ra ngập lụt lớn, gây ảnh hưởng đến diện tích hoa màu và cây ăn quả”, ông Vinh nói.

Theo ông Trần Đình Hùng, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Hương Khê, do trên địa bàn xảy ra mưa lớn có nguy cơ xảy ra ngập lụt nên trong sáng nay, tất cả 26.000 học sinh của các cấp học từ mầm non cho đến THPT trên địa bàn đã được nghỉ học để đảm bảo an toàn.