Cuộc sống mới cho cô bé từng bị chồng hờ của mẹ bạo hành

Cầm trên tay chú gấu bông vừa được tặng, cô bé chạy nhanh về phía ông ngoại khi ông vừa xuất hiện ở sân TAND Q.12, TP.HCM. Ít ai biết được cô bé là D.N.C.(7 tuổi), nạn nhân của một vụ bạo hành từng làm dư luận phẫn nộ gần 1 năm về trước.

Tuổi thơ đầy bất hạnh

Để tham dự phiên tòa xét xử kẻ bạo hành cháu gái, ông Đ.C.H đã phải đi từ TP.Trà Vinh lên TP.HCM. Mặc dù đứa bé gọi ông là ngoại nhưng ông với cô bé lại không có chung huyết thống bởi ông là chỉ là cha dượng của mẹ bé. Điều đó cũng không ngăn được tình yêu thương của ông đối với đứa cháu bé bỏng.

Bé bị chính mẹ ruột bỏ cho người khác chăm sóc từ khi lúc 4 tháng tuổi. Biết chuyện, ông bán đi chiếc xe máy duy nhất, là phương tiện để ông chạy xe ôm mưu sinh hàng ngày lấy tiền từ Trà Vinh về Bạc Liêu tìm mang cháu về sống với mình.

Mặc dù không có công việc ổn định, ông vẫn cố gắng nuôi nấng, dành hết tình yêu thương cho đứa bé. Khi cô bé lên 6 tuổi, vì phải nuôi người cậu ruột bị tai biến, ông đành đưa bé lên Sài Gòn gửi cho mẹ bé chăm sóc. “Tôi nghĩ là mẹ ruột mà không lẽ đánh nó, với lại mẹ nó cũng ngoan”, ông nhớ lại.

Thế nhưng chỉ hơn một tháng sau đó, vào ngày 24.10.2019, khi ông đang ở nhà thì một người thanh niên đưa bé về giao lại. Ông hốt hoảng khi phát hiện hàng loạt vết thương trên cơ thể của cháu. Hỏi ra mới biết được người gây ra những vết thương cho cháu bé là Hà Quốc Việt (37 tuổi). Người đàn ông này đang chung sống như vợ chồng với mẹ của cháu bé.

Hà Quốc Việt sau đó bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi gây thương tích cho cô bé. Tại công an, Việt khai do cháu bé ngủ rồi tiểu trên nệm nên dùng khúc gỗ đánh cháu tạo ra những vết bầm. Ngoài ra, Việt thừa nhận dùng tay, chân đánh cháu. Còn những vết bỏng trên người cháu, Việt khai do vứt tàn thuốc đang cháy trúng người nên gây ra vết bỏng. Một số vết thương khác thì Việt khai do cháu tự té.

Các thương tích tại nách, bộ phận sinh dục, Việt khai do cháu đi chơi, ăn uống thì bị lửa than của những chỗ buôn bán văng vào gây ra chứ không phải do Việt gây ra.

Căn cứ vào lời khai của nhân chứng và hồ sơ, cơ quan tố tụng đủ cơ sở truy tố Việt với hành vi cố ý gây thương tích.

Phiên tòa mở ra cuộc đời mới

Phiên tòa đòi lại công lý cho cô bé 7 tuổi diễn ra với nhiều thành phần tham dự. Ngoài các bên liên quan thì còn có Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, đại diện cho bé. Tuy nhiên, người mẹ lại vắng mặt. “Từ hồi sau khi bé bị bạo hành , tôi đã không thể liên lạc được với mẹ cháu bé nữa, gọi điện hay nhắn tin đều không thấy hồi âm”, ông H. buồn bã nói.

Cô bé được HĐXX cho ngồi ở phòng riêng, để không phải chạm mặt người đã gây ra những vết thương trên cơ thể em một lần nữa.

Đứng trước bục khai báo đối diện với HĐXX, bị cáo Việt khai do mình bị nghiện ma túy nên không kiểm soát được hành vi. Bị cáo làm vậy chỉ nhằm mục đích dọa dẫm, dạy dỗ vì bé không chịu nghe lời và đi vệ sinh không đúng chỗ.

Trước những câu hỏi cũng như lập luận chặt chẽ từ các thẩm phán, bị cáo Việt cũng thừa nhận tại tòa, đã dùng thuốc lá đang cháy và dùng tay ngắt nhéo vào bộ phận sinh dục của bé. Tuy nhiên, Việt khai không có mục đích thỏa mãn tình dục.

Đau lòng hơn, mẹ bé cũng nghiện ma túy và trong những lần bé bị bạo hành, mẹ bé cũng chứng kiến nhưng không phản ứng gì.

Ngồi ở vị trí của đại diện người bị hại, ông H. không khỏi đau lòng khi nghe lại lời khai về những hành động của Việt. Những lời xin lỗi muộn màng cũng được chính bị cáo thốt lên trước khi HĐXX nghị án cũng không giúp ông bớt nguôi ngoai. “Từ sau khi bị bạo hành, cứ lần nào thấy ai cầm cây roi là cháu đều hoảng sợ khóc thét lên”, ông Hùng đau xót kể.

Cũng tại phiên tòa này, các luật sư đề nghị ông nên để cháu ở lại với Ngôi nhà nhịp cầu hạnh phúc. Mặc dù rất thương cháu và muốn cháu về sống với mình nhưng phần vì đã có tuổi, phần vì không có công việc ổn định nên ông đành chấp nhận. “Bây giờ nó ở với tôi thì bữa đói, bữa no. Tháng làm được hơn 3 triệu, không đủ để chi tiêu. Vừa rồi nó bệnh, tôi phải vào bệnh viện bán máu lấy tiền. May mà các cô trong đó biết hoàn cảnh thương tình không cho bán máu mà ủng hộ một ít tiền”.

Ông biết nếu để cháu quay về với mình sẽ phải chịu nhiều cực khổ, khó có điều kiện để đến trường nên đã đồng ý cho cháu ở lại với Ngôi nhà nhịp cầu hạnh phúc. “Gửi cháu vào đó tôi cũng yên tâm, không phải lo cái ăn cái mặc, được học hành. Khi nào đủ điều kiện tôi sẽ đón cháu về sống với mình”, ông nói với ánh mắt đượm buồn.