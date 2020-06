TP.HCM: Tạm giữ 'cha dượng' bạo hành con riêng của người tình

Liên quan đến clip ' cha dượng đánh con riêng của vợ ' tại khu vực Trường tiểu học Hiệp Tân (Q.Tân Phú) gây phẫn nộ dư luận, ngày 30.6, Công an P.Hiệp Tân cho biết đang tạm giữ Lương Đức Thắng ( 35 tuổi, Ngụ Q.Tân Phú) để làm rõ vụ bạo hành trẻ em

Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 29.6, UBND P.Hiệp Tân tiếp nhận thông tin về một clip trên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh một bé gái đang bị đánh đập, bạo hành tại nhà có tiêu đề “Cha dượng đánh con riêng của vợ” tại khu vực Trường tiểu học Hiệp Tân (Q.Tân Phú, TP.HCM). Lãnh đạo UBND P.Hiệp Tân chỉ đạo bộ phận văn hóa - xã hội phường, Công an P.Hiệp Tân rà soát, xác minh đoạn video trên.

Lực lượng chức năng xác định được vụ việc trong clip xảy ra tại một nhà trọ trên đường Phan Anh , P. Hiệp Tân (Q.Tân Phú). Chị Chung Thị N. (24 tuổi) và con ruột là cháu Chung Ngọc H. (4 tuổi), hai người xuất hiện trong clip, được mời về trụ sở Công an P.Hiệp Tân làm việc.

Tại trụ sở công an, chị N. cho biết người phụ nữ và đứa trẻ bị đánh trong clip là chị và cháu H., người đánh cháu H. là Lương Đức Thắng, bạn trai của chị N. Ngay sau đó, Lương Đức Thắng cũng được công an mời lên làm việc. Tại Công an P.Hiệp Tân, Thắng thừa nhận người đánh cháu bé trong clip là mình