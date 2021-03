Cưỡng chế sai phạm tại chung cư Mường Thanh: Chủ đầu tư rút đơn kiện Chủ tịch Đà Nẵng, đề nghị 'thương lượng với cư dân'

Chủ đầu tư đề nghị mua lại phần bị cưỡng chế

Đại diện này cho biết quyết định cưỡng chế của UBND TP.Đà Nẵng đối với chung cư Mường Thành đã hết hiệu lực từ tháng 10.2020 (Quyết định số 4527 ngày 7.10.2019 của Chủ tịch TP.Đà Nẵng về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả). Theo đó, UBND TP.Đà Nẵng đã có quyết định gia hạn đến tháng 10.2021.

Theo kế hoạch, từ ngày 6.4, Đà Nẵng sẽ tiến hành cưỡng chế những sai phạm tại chung cư Mường Thanh Ảnh: Hoàng Sơn

Trước diễn tiến này, tháng 11.2020, đại diện theo ủy quyền của ông Lê Thanh Thản đã có đơn gửi TAND TP.Đà Nẵng xin rút lại toàn bộ yêu cầu khởi kiện

Cụ thể là khởi kiện về việc hủy 1 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND Q.Ngũ Hành Sơn, 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, gồm: 1 quyết định xử phạt và 1 quyết định sửa đổi của Chánh thanh tra Sở Xây dựng.

2 quyết định còn lại của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nhằm áp dụng các biện pháp thi hành quyết định xử phạt hành chính của UBND Q.Ngũ Hành Sơn và Sở Xây dựng.

Theo vị đại diện này, đến tháng 10.2021, quyết định gia hạn cưỡng chế mới hết hạn “nên rút lại khởi kiện để phù hợp với quy trình tố tụng”.

Cũng theo vị đại diện này, trước đây, theo quyết định cưỡng chế của UBND TP.Đà Nẵng có hiệu lực đến tháng 10.2020. Nhưng sau đó đã quá thời hạn này nên quyết định trước đó không còn giá trị. UBND TP.Đà Nẵng đã ra quyết định gia hạn nên chủ đầu tư quyết định rút đơn khởi kiện.

Công trình chung cưu Mường Thanh (khối nhà bên phải) có những sai phạm tại 2 tầng kỹ thuật và tầng mái Ảnh: Hoàng Sơn

Vị đại diện cũng cho rằng hiện chủ đầu tư của chung cư Mường Thanh "vẫn được quyền khởi kiện nhưng thay vì khởi kiện Mường Thanh đề nghị TP.Đà Nẵng đứng ra làm trung gian để giải quyết cho Mường Thanh và cư dân".

Theo đó, Mường Thanh đề nghị TP.Đà Nẵng cho phép đơn vị đứng ra thương lượng với người dân để mua lại toàn phần diện tích nhằm tránh việc cưỡng chế gây bất lợi cho các bên.

Hiện Mường Thanh tiếp tục làm việc với UBND Q.Ngũ Hành Sơn về vấn đề kế hoạch cưỡng chế những sai phạm của chung cư Mường Thanh.

Tuyệt đối đảm bảo an toàn về người trong cưỡng chế

Sau các lần trì hoãn việc cưỡng chế và gia hạn quyết định cưỡng chế, ngành chức năng TP.Đà Nẵng đã có kế hoạch (mới ban hành vào ngày 5.3) để tiếp tục cưỡng chế sai phạm tại công trình chung cư Mường Thanh.

Như Thanh Niên đã thông tin, tháng 12.2020, tại kỳ họp thứ 16 HĐND TP.Đà Nẵng khóa 9, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, lý giải việc gia hạn cưỡng chế . Cụ thể, ngày 7.10.2019, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành quyết định về cưỡng chế, buộc thực hiện khắc phục hậu quả tại dự án này. Trong quyết định có nêu thời gian thực hiện là 365 ngày.

Theo báo cáo 221 ngày 22.7.2020 và báo cáo 286 vào ngày 15.9.2020 của UBND Q.Ngũ Hành Sơn thì chưa triển khai được việc cưỡng chế do dịch Covid-19 dẫn đến việc triển khai các thủ tục đấu thầu và lựa chọn nhà thầu gặp khó khăn.

Tổ hợp khách sạn và chung cư Mường Thanh có nhiều sai phạm so với giấy phép của Sở Xây dựng Đà Nẵng cấp vào năm 2016 Ảnh: Hoàng Sơn

Theo tìm hiểu của PV, các đơn vị tham gia dự thầu không đáp ứng điều kiện phải tổ chức mời thầu lần 2 thì mới lựa chọn được nhà thầu.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng thực hiện theo các quy định của Chính phủ tại Chỉ thị 16 và Chỉ thị 19 về giãn cách xã hội ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên ảnh hưởng đến kế hoạch thực hiện cưỡng chế.

Do đó, UBND TP.Đà Nẵng ban hành quyết định gia hạn thời gian cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với DNTN Xây dựng số 1 Điện Biên là phù hợp với tình hình địa phương.

Theo ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch UBND Q.Ngũ Hành Sơn, việc cưỡng chế căn cứ theo Quyết định số 4527 ngày 7.10.2019 của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, Quyết định số 5449 ngày 29.11.2019 của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và Quyết định số 3758 ngày 7.10. 2020 của Chủ tịch TP.Đà Nẵng về việc gia hạn thời gian cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Phạm vi thực hiện cưỡng chế theo Quyết định số 5516 ngày 4.12.2019 của UBND TP.Đà Nẵng về việc phê duyệt phương án, giải pháp phá dỡ. Theo đó, tiến hành tổ chức tháo dỡ các hạng mục, phần công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng số 235 ngày 17.2.2016 của Sở Xây dựng TP, tại các tầng 2, 3, 4, 5, 35, 41, 42 và 2 tầng (gồm tầng kỹ thuật và tầng mái) thuộc công trình chung cư Mường Thanh.

Ông Nguyễn Hòa khẳng định việc áp dụng biện pháp cưỡng chế nhằm đảm bảo thực hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng trên địa bàn quận, thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng.

Sau những lần trì hoãn vì các lý do khách quan, việc cưỡng chế những hạng mục sai phạm tại chung cư Mường Thanh sẽ được Đà Nẵng thực hiện trong 180 ngày Ảnh: Hoàng Sơn

Chủ tịch UBND Q.Ngũ Hành Sơn yêu cầu việc tổ chức cưỡng chế được thực hiện đảm bảo, chặt chẽ, nghiêm túc và đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật.

Công tác cưỡng chế đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau khi cưỡng chế. Tuyệt đối đảm bảo an toàn về người và tài sản trong quá trình tổ chức cưỡng chế.

Các ngành có các phương án đảm bảo theo quy định trong quá trình tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng vi phạm.

Theo tìm hiểu của PV, việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế, dự toán kinh phí tháo dỡ các sai phạm tại chung cư Mường Thanh đã được Phòng Quản lý đô thị quận chủ trì, tham mưu UBND quận đã thực hiện hoàn thành.

Sau khi UBND TP.Đà Nẵng có quyết định phê duyệt phương án, giải pháp tháo dỡ các hạng mục vi phạm trật tự xây dựng của chung cư Mường Thanh, UBND TP.Đà Nẵng, Q.Ngũ Hành Sơn đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu phá dỡ.

Dự kiến trong tháng 3.2021, ngành chức năng Q.Ngũ Hành Sơn sẽ tổ chức họp báo công bố các văn bản liên quan đến việc tổ chức thực hiện các quyết định cưỡng chế và gia hạn cưỡng chế sai phạm tại chung cư Mường Thanh.