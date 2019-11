Cướp nhầm công an, nhóm cướp gồm 4 sinh viên sa lưới

Sáng 5.11, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam các nghi can trong nhóm cướp sinh viên chuyên săn người đồng tính ở khu vực vịnh Đà Nẵng, nhưng… cướp nhầm công an.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Phạm Ngọc An (18 tuổi), Lê Thanh Trường (cùng ngụ Quảng Ngãi), Nguyễn Minh Sơn (cùng 20 tuổi, ngụ H.Núi Thành, Quảng Nam) và Nguyễn Hà Anh Quốc (21 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).

Trước đó, từ đầu tháng 9, 4 sinh viên của một số trường ĐH, CĐ rủ 3 thiếu niên 15, 16 tuổi (cùng ngụ Q.Thanh Khê) lập nhóm cướp chuyên hoạt động ở khu vực vịnh Đà Nẵng.

Nhóm cướp này chuyên săn người đồng tính hẹn hò ở các tuyến đường vắng, thưa dân cư ở khu vực vịnh Đà Nẵng (P.Hòa Minh) để trấn cướp, nhằm để các nạn nhân ngại ngùng vì lý do tế nhị mà không trình báo, tố cáo.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 12.9, nhóm cướp gồm 7 nghi can đi lòng vòng đến đường Nguyễn Xí (P.Hòa Minh) thì phát hiện hai nam thanh niên đi xe máy. Cho rằng đây là người đồng tính, cả nhóm xông vào áp sát, chặn xe, rút dao khống chế.

Xui cho cả nhóm đã cướp nhầm công an, đây là anh Trần Minh Tuấn và Lê Công Tiến Hào, cán bộ Công an P.Hòa Minh. Khi bị chặn xe, anh Tuấn hô lớn “Công an đây!” đồng thời nổ súng chỉ thiên khiến băng cướp mất vía, tháo chạy tán loạn.

Hai công an P.Hòa Minh bắt được một thiếu niên, từ đó lần ra đường dây lần lượt bắt cả nhóm cướp.