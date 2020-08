Cựu cầu thủ trốn cách ly Khương Quốc Tuấn bị truy nã vì vận chuyển ma túy

Ngày 28.8, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định truy nã Khương Quốc Tuấn (37 tuổi, ngụ 108 Nguyễn Văn Cừ, xã Lộc An, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định).

Khương Quốc Tuấn bị khởi tố vì tội vận chuyển ma túy trái phép nhưng đã bỏ trốn.

Khương Quốc Tuấn được cho là đã dùng tên giả Bùi Tiến Hà nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam ngày 14.8.

Sau khi bị lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) bắt giữ, người có tên Bùi Tiến Hà được đưa đi cách ly tập trung tại khu Centre Way (P.Bình Ngọc, TP.Móng Cái, Quảng Ninhh). Chiều 24.8, Bùi Tiến Hà đã bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Sau khi hình ảnh của Bùi Tiến Hà được chia sẻ lên mạng xã hội , nhiều người đã nhận ra Bùi Tiến Hà chính là cựu cầu thủ bóng đá Khương Quốc Tuấn, hay còn gọi là Tuấn “chân to”.

Khương Quốc Tuấn chơi ở vị trí trung vệ, thuộc lứa cầu thủ từng vô địch giải đấu U.21 quốc gia năm 2004. Năm 2011, khi đang chơi bóng cho Hoàng Anh Gia Lai, Khương Quốc Tuấn bất ngờ từ giã sân cỏ.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, sau khi giải nghệ, Khương Quốc Tuấn có đời sống cá nhân khá phức tạp và nợ nần nhiều người.