Cứu người là trên hết!

Như Thanh Niên đã đưa tin, anh N.Q.C (41 tuổi, ngụ P.Trà Lồng, TX.Long Mỹ, Hậu Giang) đang đi làm thuê thì đột ngột khó thở, đau ngực trái dữ dội. Anh C. được đưa vào y tế địa phương, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương (BVĐK T.Ư) Cần Thơ cấp cứu lúc 15 giờ 40 cùng ngày, với tình trạng đau ngực trái nhiều, vật vã. Sau khi nhập viện, bệnh nhân (BN) được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp thành trước giờ thứ 9 có chỉ định chụp và can thiệp mạch vành cấp cứu. Tuy nhiên, hoàn cảnh BN rất khó khăn, là lao động chính (làm thợ hồ) trong gia đình, vợ thì làm thuê thu nhập không ổn định. Đau lòng hơn là BN mới có con đầu lòng được 18 tháng sau 22 năm lấy vợ.

Chị H.T.H.T, vợ BN, cho biết: “Bác sĩ (BS) thông báo không can thiệp là ảnh chết mà can thiệp thì biết lấy đâu ra khoản tiền 80 triệu đồng để chi trả. Ông xã tôi nói ráng nhờ người đưa con lên cho ảnh nhìn mặt con lần cuối. Tôi bất lực không biết làm sao nữa”.

Khi hai vợ chồng BN gần như buông xuôi thì may mắn cho anh C. là lãnh đạo BV đã quyết định “can thiệp cứu người trước, kinh phí tìm cách hỗ trợ sau”. Ngay sau đó, ê kíp can thiệp do BS CK1 Nguyễn Văn Nhiệm, BS Dương Hoàng Mẫn thực hiện chụp và can thiệp mạch vành thành công cho BN.

Chiều 31.3, tình trạng sức khỏe BN đã cải thiện nhiều, BN tỉnh tiếp xúc tốt, bớt đau ngực, dấu hiệu sinh tồn ổn định, sinh hoạt gần như bình thường.

Không khóc mà sao nước mắt trào ra!

“Tôi đọc bài viết, có khóc đâu mà sao nước mắt lại trào ra? Tôi có bệnh nhưng vẫn hạnh phúc hơn anh ấy rất nhiều. Xin cảm ơn tất cả lòng tốt của mọi người! Cuộc đời vẫn còn người tốt lắm!”, bạn đọc (BĐ) Mười Chín xúc động viết.

Nhiều BĐ khác cũng bày tỏ sự khâm phục các BS, lãnh đạo BVĐK T.Ư Cần Thơ. BĐ Hanhkhanh chia sẻ: “Cảm ơn lãnh đạo BV và các BS đã đem đến niềm vui, hạnh phúc cho một gia đình nhỏ! Chúc các BS luôn khỏe mạnh, an lành để tiếp tục hành trình cứu người . Hành động đẹp xứng danh lương y như từ mẫu”. BĐ Hiểu Yến Trần nhận xét: “BVĐK T.Ư Cần Thơ rất giỏi, đã cứu được rất nhiều BN thập tử nhất sinh, tôi rất cảm phục trình độ chuyên môn và tấm lòng vàng của các y, BS này”. Một BĐ khác cũng bày tỏ: “Một ca cấp cứu thật ấm lòng. Cảm ơn các BS đã cho xã hội chúng ta một hình ảnh đẹp về y đức và lòng nhân ái!”.

Cần lan tỏa hơn nữa những tấm lòng nhân ái

“Từ nhỏ, tôi đã rất sợ BV. Cứ nghe nói vào BV mà không có tiền thì chỉ có... chờ chết. Qua sự việc lần này, tôi thấy các BS, lãnh đạo BV, các nhà hảo tâm thật có tấm lòng nhân ái, thật cảm động. Mong rằng những tấm lòng nhân ái sẽ được nhân rộng, lan tỏa mọi nơi”, BĐ Trí Hào bày tỏ và mong mỏi.

Cùng quan điểm, BĐ Đức Phạm cho biết: “BS ở đây có tấm lòng nhân hậu quá”. BĐ Hóa mong muốn: “Ước gì mọi BV trên cả nước luôn đều có tâm như thế!”. Còn BĐ Đỗ Thị Hồng thì bày tỏ: “Xin cảm ơn các BS, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn . Còn nhiều người trong xã hội ta rất khó khăn cần được giúp đỡ lắm. Mong những việc làm tốt đẹp như thế này phát huy nhiều hơn nữa. Cảm ơn Báo Thanh Niên đã đưa tin. Cảm ơn tất cả”.