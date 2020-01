Cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín không xin ý kiến Ban Chỉ đạo 09

Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, hôm qua (31.12.2019), TAND TP.HCM tuyên phạt 5 bị cáo Nguyễn Hữu Tín (62 tuổi, cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM) 7 năm tù, Đào Anh Kiệt (62 tuổi, cựu Giám đốc Sở TN-MT) 6 năm 6 tháng tù, Trương Văn Út (49 tuổi, cựu Phó trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở TN-MT TP.HCM) 5 năm tù, Lê Văn Thanh (57 tuổi, cựu Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM) 4 năm tù, Nguyễn Thanh Chương (45 tuổi, cựu Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP.HCM) 3 năm tù, cùng về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Về trách nhiệm dân sự, hậu quả thiệt hại hơn 6,7 tỉ đồng đã được giải quyết trong vụ án liên quan đến bị án Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm, do đó HĐXX không đề cập. Tuy nhiên, do bị cáo Tín và một số bị cáo tự nguyện nộp 3,4 tỉ đồng để khắc phục hậu quả nên HĐXX tuyên tiếp tục tạm giữ số tiền trên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79.

Áp dụng mức phạt thấp nhất

5 bị cáo có hành vi sai phạm khi giao nhà đất 15 Thi Sách (Q.1) cho Công ty CP xây dựng Bắc Nam (do bị án Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”, làm chủ tịch HĐQT), gây thiệt hại hơn 6,7 tỉ đồng tiền khấu trừ, hỗ trợ trái pháp luật cho công ty của Vũ “nhôm” và hơn 802 tỉ đồng giá trị quyền sử dụng đất chưa thu hồi được (tính đến thời điểm khởi tố vụ án ngày 17.9.2018).

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến quản lý kinh tế mà ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với lãnh đạo TP.HCM. Trong đó, bị cáo Nguyễn Hữu Tín có nội dung chỉ đạo ban hành sai quy trình thủ tục dẫn đến việc các sở ngành liên quan tại TP.HCM ký các văn bản tham mưu đề xuất không đúng thẩm quyền và không đúng quy định pháp luật. Bị cáo Kiệt chịu trách nhiệm cao nhất Sở TN-MT, trực tiếp tham mưu đề xuất cho UBND chấp thuận chủ trương cho công ty của Vũ “nhôm” thuê nhà đất 15 Thi Sách không đúng đối tượng, trình tự theo quy định pháp luật…

HĐXX cũng nêu các bị cáo tham mưu, đề xuất theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công và chỉ đạo mang tính hành chính, do vậy trong vụ án này không có sự bàn bạc, thống nhất mà trên cơ sở đề xuất các quyết định nên hành vi của các bị cáo là độc lập, không mang tính đồng phạm.

Theo HĐXX, vụ án xảy ra có một phần trách nhiệm của bị án Phan Văn Anh Vũ và các bị án trong ngành công an, khi các bị án lợi dụng danh nghĩa của Bộ Công an ban hành nhiều văn bản gửi UBND và các sở ban ngành đề nghị cho Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79, là tổ chức bình phong của Tổng cục Tình báo Bộ Công an, được thuê nhà đất 15 Thi Sách theo hình thức chỉ định nhằm phục vụ hoạt động ngành. Vì vậy, HĐXX xét về nguyên nhân, bối cảnh, động cơ phạm tội của các bị cáo; các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ… nên HĐXX xem xét xử phạt các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt thể hiện sự khoan hồng và miễn hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Dù yêu cầu của cơ quan nào, đều phải đúng pháp luật

Với nội dung của luật sư đề nghị "HĐXX ghi nhận tình tiết giảm nhẹ các bị cáo phạm tội do thực hiện yêu cầu của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của luật An ninh quốc gia", HĐXX nhận định, cá nhân tổ chức khi thực hiện bất cứ nội dung, công việc nào đều phải tuân thủ theo các quy định pháp luật có liên quan. Cụ thể, các nội dung liên quan đến vụ án đều đã có cơ sở văn bản quy định pháp luật rõ ràng, nhưng các bị cáo đã vi phạm các quy định trên nên HĐXX không chấp nhận đề nghị của luật sư.

Về nội dung kêu oan của bị cáo Đào Anh Kiệt, HĐXX xét thấy, khi Sở TN-MT nhận Văn bản 3702 của Bộ Công an đều không ghi nhận nội dung Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 xin thuê đất số 15 Thi Sách nhằm phục vụ mục đích an ninh quốc phòng. Khi bị cáo Kiệt ký Công văn 48 trình UBND TP.HCM, tại mục 6 nêu rõ công ty này đề nghị được thuê đất nhằm mục đích sử dụng theo quy hoạch của TP và phát triển kinh tế của Bộ Công an, từ đó, HĐXX cũng bác lý do kêu oan của Đào Anh Kiệt, rằng bị cáo làm tất cả chỉ vì mục đích phục vụ an ninh quốc phòng.

Đối với trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 09 của TP.HCM, HĐXX nhận thấy Nguyễn Hữu Tín chỉ đạo, ký các văn bản và quyết định sai phạm đã không có báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo 09. Những cá nhân thuộc Ban Chỉ đạo 09 nhận được các văn bản do bị cáo Nguyễn Hữu Tín ký chỉ mang hình thức thủ tục, hành chính, song theo HĐXX, các bị cáo biết nội dung mà không có ý kiến nên đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an kiến nghị UBND TP.HCM có hình thức xử lý nghiêm khắc là phù hợp.