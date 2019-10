Cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La khai gì việc mang dữ liệu thi ra nghĩa trang hủy?

Là bị cáo cuối cùng trong phần xét hỏi sáng nay 16.10, bị cáo Trần Xuân Yến (được tại ngoại) một mực phủ nhận về hành vi sai phạm trong cáo trạng, cũng như các lời khai của bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga, Cầm Thị Bun Sọn…

Bị cáo Yến cho biết sở dĩ có danh sách này là vì ngày 28.6, ông Hoàng Tiến Đức (nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La) đưa cho bị cáo 2 tờ danh sách để nhờ xem điểm; ông Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, đưa cho Yến danh sách 2 thí sinh; ngoài ra còn có 2 danh sách khác của Đinh Hải Sơn, nguyên cán bộ phòng PA83 Công an tỉnh Sơn La; và Nguyễn Văn Hải, trú tại tiểu khu 6, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La; còn trường hợp khác nữa là cháu của bị cáo Yến.

Bị cáo Yến còn cho rằng có chuyển thông tin 13 thí sinh cho bị cáo Nga bằng 3 tờ danh sách.

HĐXX hỏi tại sao bị cáo biết Bộ GD-ĐT quy định ngày 11.7 mới công bố điểm thi nhưng lại nhờ xem điểm từ ngày 29.6? Bị cáo Yến khai: “Bị cáo nhận thức được nếu xem được trước cũng là sai theo quy định của Bộ”.

Mặc dù gửi danh sách thí sinh chỉ để nhờ “xem điểm”, nhưng khi HĐXX hỏi sau đó bị cáo Nga có thông báo lại điểm thi của các thí sinh hoặc bị cáo Yến có hỏi lại bị cáo Nga không, thì bị cáo Yến đều trả lời là “không nhận được kết quả từ Nga”, và khẳng định: “Bị cáo không được hưởng lợi bất cứ gì về vật chất từ việc xem điểm này”.

Về việc các bị cáo Nga và Sọn khai bị cáo Yến đã chỉ đạo và yêu cầu sửa biên bản chấm thi sai so với quy chế thi của Bộ, ông Yến chỉ nhận do sơ suất và tin tưởng vào cấp dưới nên không đọc lại biên bản.

Theo cáo trạng và lời khai của Nguyễn Thị Hồng Nga trước toà, khi có thông tin Bộ GD-ĐT sẽ lên kiểm tra tại tỉnh Sơn La, mặc dù kết quả quét bài thi gốc của thí sinh đã xóa trên máy tính nhưng vẫn có thế khôi phục lại được, sợ việc quét lại bài thi sau khi sửa nâng điểm cho các thí sinh bị lộ, ngày 18.7.2018, bị cáo Yến gọi bị cáo Nga đến nhà trao đổi và bảo bị cáo Nga tìm phần mềm trên mạng xóa toàn bộ thùng rác trong máy tính để không thể khôi phục lại ảnh bài thi gốc.

Bị cáo Nga sợ mất hết dữ liệu trong máy tính (các file ảnh bài thi, phiếu trả lời trắc nghiệm đã quét lại sau khi sửa) nên bị cáo Yến bảo Nga trước khi xóa sao lưu dữ liệu bài thi trong máy tính ra đĩa CD để đề phòng khi xóa bị mất hết dữ liệu thì sẽ sử dụng các đĩa này để đưa dữ liệu trở lại máy tính. Bị cáo Nga đã sao lưu dữ liệu bài thi trong máy tính ra 16 đĩa CD, rồi sử dụng phần mềm lấy trên mạng xóa toàn bộ thùng rác trong máy tính.

Cáo trạng viết: “Sáng 19.7.2018, Nga đến phòng làm việc của Yến đưa 2 hộp đựng 16 đĩa CD chứa dữ liệu sao lưu từ máy tính cho Yến. Sáng 20.7.2018, khi làm việc với tổ công tác của Bộ GD-ĐT, biết được tổ công tác đã phát hiện việc sao lưu dữ liệu trong máy tính tại thời điểm ngày 4.7.2018 (do Nga đặt lại thời gian của máy tính), sợ bị phát hiện, Yến đã mang 2 hộp đựng 16 đĩa CD ra nghĩa trang tỉnh Sơn La đốt, tiêu hủy ”.

Tuy nhiên, trước toà sáng nay, bị cáo Yến khai: “Chiều 18.7, bị cáo đi công tác Hà Nội về và có nghe đoàn công tác của Bộ GD-ĐT chuẩn bị lên, nên đã gọi Nga đến nhà và đề nghị Nga rà soát lại các quy trình , in đĩa để bảo quản, tránh vi rút làm mất dữ liệu".

Khi HĐXX hỏi việc in dữ liệu thi THPT quốc gia vào đĩa có được phép làm không?, bị cáo Yến đáp: “Việc chỉ đạo in đĩa sau 7 ngày công bố công khai điểm thi nên không còn là tài liệu mật nữa. Việc in chỉ để bảo vệ dữ liệu chứ không có mục đích gì khác".