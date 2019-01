Cựu thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành: 'Lương tâm tôi luôn day dứt'

Sáng 30.1, TAND TP.Hà Nội bước vào ngày xét xử thứ 3 đối với 5 bị cáo nguyên là cán bộ cao cấp của Bộ Công an, trong đó có 2 bị cáo là cựu thứ trưởng, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết thúc phần đối đáp, các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi HĐXX bước vào phần nghị án và dự kiến sẽ tuyên án vào 15 giờ chiều nay.

[VIDEO] Viện KSND đề nghị mức án cho 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an, Vũ Nhôm và 2 đồng phạm ngày 29.1.2019

Sau Vũ "nhôm", bị cáo Bùi Văn Thành, cựu Thứ trưởng Bộ Công an, khi nói lời sau cùng trước tòa. Bị cáo Bùi Văn Thành cho rằng suốt quá trình công tác và khi ở cương vị Thứ trưởng Bộ Công an, đã cố gắng, hết sức nỗ lực nhưng hôm nay phải đứng trước tòa, bị xét xử là hình phạt rất nặng đối với bản thân.

“Cuộc đời tôi sau 42 năm công tác, đến nay đứng trước tòa, tự nhận thức được hành vi của mình, thành tâm thấy thiếu sót của bản thân đến mức phải xử lý hình sự. Tôi có nguyện vọng mong được HĐXX xem xét: Tôi đã nhận thức được hành vi của mình, nhận trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Lương tâm tôi luôn day dứt vì vụ án để lại hậu quả xấu cho xã hội, ảnh hưởng đến uy tín ngành công an. Tôi thành thật xin lỗi Đảng, Nhà nước, ngành công an và nhân dân! Lương tâm lúc nào cũng cắt rứt vì làm mất danh dự bản thân. Ảnh hưởng đến niềm tin của cán bộ chiến sĩ và nhân dân về ngành Công an. Đối diện với mức hình phạt là đứng trước tòa là rất nghiêm khắc với tôi”, bị cáo là cựu Thứ trưởng Bộ Công an trình bày.

[VIDEO] Cựu Thứ trưởng Bùi Văn Thành thừa nhận tội danh ngày 28.1.2019

Bị cáo Bùi Văn Thành cũng xin HĐXX xem xét, đánh giá nguyên nhân, bối cảnh, nhân thân, đóng góp, tình trạng sức khỏe, hoàn cảnh gia đình bản thân… để cho hưởng mức án công tâm, đúng với chính sách khoan hồng của nhà nước. Đồng thời, cũng xin giảm án cho các bị cáo khác trong vụ án.