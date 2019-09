Đã bắt được 2 nghi phạm sát hại tài xế Grab

Tối 30.9, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Đặng Việt Quảng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội , cho biết vào khoảng 18 giờ 40 chiều cùng ngày, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ 2 nghi phạm sát hại nam tài xế Grab và cướp tài sản, khi 2 đối tượng này đang lẩn trốn tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.