Đà Lạt 'thất thủ' vì du khách

Tại các điểm tham quan du lịch nổi tiếng như Vườn hoa Đà Lạt, thác Datanla, hồ Tuyền Lâm, Thung lũng Tình Yêu nhộn nhịp khách du xuân. Một số điểm tham quan mới như Vườn Thượng uyên bay, Hoa Sơn Điền Trang, Fresh Dalat, Nông trại cún… cũng tấp nập du khách.

Theo thông tin từ Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại các khu, điểm du lịch, Hội hoa xuân… trên địa bàn từ 29 tháng Chạp đến mùng 4 Tết Canh Tý 2020 ước đạt 260.000 lượt, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng lượng khách nghỉ dưỡng ước đạt 108.000 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2019. Trong số đó, khách quốc tế ước đạt 13.000 lượt, tăng 11,6 % so với cùng kỳ năm 2019.