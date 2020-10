Đà Nẵng: 8/11 xã ở Hòa Vang ngập trong nước lũ

Chiều 8.10, UBND TP.Đà Nẵng cho biết do mưa lớn diện rộng, H.Hòa Vang xảy ra ngập lụt ở 8/11 xã. Các thôn ngập lũ chủ yếu ở các vùng trũng thấp, dọc các tuyến sông, như: thôn Tây An (xã Hòa Châu); thôn Lệ Sơn 2, Nam Sơn, An Trạch, La Bông (xã Hòa Tiến); thôn Ninh An, Phước Hưng Nam, Thái Lai, Phước Thái, Thạch Nham Tây, Phú Hòa 1 (xã Hòa Nhơn); thôn Túy Loan Đông 2, Túy Loan Tây (xã Hòa Phong); thôn Lộc Mỹ (Hòa Bắc); thôn Đông Sơn (Hòa Ninh); thôn Trung Sơn, Quan Nam 2, tổ 1 thôn Tân Ninh (Hòa Liên)...