Đà Nẵng: Bắt hai 'nữ quái' lừa đảo tiền tỉ bằng sổ đỏ giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cũng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Châu Sa (35 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) và Nguyễn Thị Yến (40 tuổi, ngụ P.Bình Hiên, Q.Hải Châu, cùng TP.Đà Nẵng) 4 tháng về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” và “ Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức ”.