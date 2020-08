Đà Nẵng cấp tập đối phó đỉnh dịch

Cung ứng nhu yếu phẩm tận nơi cho vùng bị cách ly Ngày 7.8, Sở Công thương TP.Đà Nẵng cho hay đã phối hợp với UBND các quận huyện, có nhiệm vụ kết nối BQL các chợ, hộ tiểu thương theo danh sách do sở cung cấp, để sẵn sàng phương án cung ứng lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các khu vực bị cách ly, phong tỏa. Theo đó, người dân có nhu cầu sẽ gửi đơn hàng cho các tổ công tác Covid-19 địa phương để được điều phối, nhằm đảm bảo phương án giao nhận hàng an toàn. Chiều cùng ngày, BQL an toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng đã triển khai các giải pháp đảm bảo cho cơ sở y tế và khu cách ly. Theo quy định, đầu mối tiếp nhận tất cả suất ăn sẵn tại các địa điểm: 12 Trần Phú, 4 Lê Duẩn và 64 Đống Đa (tuyến TP), hoặc Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận huyện, trụ sở UBND các quận huyện, xã phường. BQL an toàn thực phẩm, cùng Phòng Y tế các quận huyện sẽ kiểm tra đánh giá điều kiện với cơ sở đăng ký cung cấp suất ăn, đạt yêu cầu mới thực hiện. Nguyễn Tú