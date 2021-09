Đà Nẵng: Chích vắc xin Covid-19 cho hơn 1.200 bị can, phạm nhân

Cụ thể, đợt này Sở Y tế Đà Nẵng phân bổ hơn 1.200 liều vắc xin AstraZeneca phục vụ hoạt động tiêm chủng cho các đối tượng can phạm, phạm nhân trên địa bàn thành phố. Trong ngày 16.9, Bệnh viện (BV 199) tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 mũi 1 cho 706 can phạm , phạm nhân ngay tại trại tạm giam Hòa Sơn (Công an TP.Đà Nẵng).

Tiếp theo đó, ngày mai (17.9) sẽ tiêm cho gần 300 can phạm đang được lưu giữ tại nhà tạm giữ thuộc 7 đơn vị công an cấp quận, huyện trên toàn thành phố.

BV 199 cho biết hoạt động tiêm chủng được bố trí 1 chiều, đảm bảo giãn cách giữa các bàn, vị trí tiêm chủng. Đơn vị cũng bố trí khu vực chờ trước tiêm chủng, khu vực theo dõi sau tiêm để đảm bảo giãn cách. Các can phạm, phạm nhân được tiêm chủng phải tuân thủ tuyệt đối 5K trước, trong và sau tiêm chủng.

Theo Công an TP.Đà Nẵng, hoạt động tiêm vắc xin cho can phạm, phạm nhân nhằm phòng chống dịch chủ động , đảm bảo tiêm mũi 1 cho các can phạm, phạm nhân, đảm bảo an toàn cho các cán bộ trại giam.