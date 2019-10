Đà Nẵng: Đôi bạn tù thuê căn hộ mở động lắc, lập sào huyệt buôn ma túy

Ngày 3.10, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) khởi tố vụ án, tạm giữ 4 nghi can thuê nhà ở xã hội để mở động lắc, lập sào huyệt núp bóng mua bán ma túy . Các nghi can gồm Nguyễn Thanh Phúc (21 tuổi), Nguyễn Nhật Tường (20 tuổi, cùng ngụ P.An Hải Bắc), Nguyễn Văn Đức (25 tuổi, ngụ P.Mân Thái), Nguyễn Thị Thảo Ngân (23 tuổi, ngụ H.Hòa Vang, cùng TP.Đà Nẵng).