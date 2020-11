Đà Nẵng: Hoàn thành công tác chống bão số 13 trước 15 giờ ngày 13.11

Bão số 13 (Vamco) diễn biến rất phức tạp, chưa biết vào Miền Bắc hay Miền Trung

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 13, mưa lũ; sẵn sàng triển khai ngay phương án sơ tán các hộ dân, sinh viên, công nhân sống trong các nhà trọ, nhà tạm, nhà không kiên cố, nhà khu vực ven biển, các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt, nước biển dâng do bão... đến nơi an toàn.

Các địa phương có biện pháp đảm bảo an toàn ở những nơi tránh trú; tổ chức kiên cố, chằng chống nhà cửa, cây xanh theo phân cấp quản lý; tổ chức neo, đậu lồng bè và quản lý nuôi trồng thủy sản an toàn, có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại các khu nuôi trồng thủy sản; tuyệt đối không để người ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, trên tàu, thuyền neo đậu, trong các lán trại công trình đang xây dựng…

UBND các quận ven biển thông báo, yêu cầu các chủ phương tiện neo đậu tàu thuyền đúng nơi quy định, tổ chức kéo tàu thuyền nhỏ, thuyền thúng lên bờ, hoàn thành trước 15 giờ ngày 13.11.

Nguy cơ lũ lớn, sạt lở đất khắp miền Trung trước khi bão số 13 đổ bộ

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng nghiêm cấm tàu thuyền xuất bến, ra khơi; phối hợp với Sở Công Thương, Ban Quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang khẩn trương di dời tất cả các tàu kinh doanh xăng dầu ra khỏi Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang đến neo đậu tại các khu vực phù hợp, đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ, hoàn thành trước 15 giờ ngày 13.11.

Theo công điện, Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP, Công an TP, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các sở, ngành kiểm tra, rà soát ngay các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi làm việc, nơi đóng quân của các đơn vị; tổ chức đánh giá các khu vực nguy hiểm, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường, các sự cố, nhất là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá, đồi núi, lũ quét, ngập sâu và kiên quyết di dời, sơ tán ngay người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước…

Chủ tịch Đà Nẵng lưu ý các khu vực có nguy cơ cao như các khu vực trũng thấp ven sông Cu Đê, Túy Loan, sạt lở đồi núi tại các xã Hòa Sơn, Hòa Ninh, Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Thọ Tây, các tuyến đường ĐT 601, ADB5 Bắc Thủy Tú - Phò Nam, QL14G, đường lên, khu vực quanh bán đảo Sơn Trà, Nam Hải Vân, Bà Nà - Núi Chúa…