Đà Nẵng: Karaoke bị đình chỉ hoạt động vẫn mở động lắc

Khuya 4.10, Công an Q.Thanh Khê đồng loạt tổng truy quét một số tụ điểm ma túy, ăn chơi trên địa bàn, triệt xóa 2 động lắc trên đường biển Nguyễn Tất Thành vịnh Đà Nẵng. Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch tổng truy quét , tấn công tội phạm, nhất là tội phạm ma túy ở các tụ điểm, động lắc trên toàn địa bàn TP.Đà Nẵng do Công an TP.Đà Nẵng chỉ đạo từ tháng 5 đến nay.