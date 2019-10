Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Tội phạm ma tuý là hiểm họa của đất nước, dân tộc

Sáng 4.10, Thành uỷ TP.HCM tổ chức hội nghị đánh giá thực trạng tình hình công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn TP thời gian qua và giải pháp trong thời gian tới.

“Ma túy còn tồn tại trên trái đất hơn 100 năm nữa”

Hội nghị được tổ chức trực tuyến 24 quận huyện và có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Bộ Công an, TAND tối cao, lãnh đạo sở ngành và quận huyện ở TP.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết trong những nhiệm vụ mà TP chú trọng thực hiện trong thời gian qua và thời gian tới chính là cam kết giữ vững tình hình an ninh trật tự cho hơn 10 triệu dân TP, từ đó góp phần giữ vững an ninh, an toàn trật tự của cả nước.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho hay ma túy không phải là tội phạm đã tồn tại 1 năm, 10 năm mà đã tồn tại hơn 100 năm trên trái đất và còn tồn tại hơn 100 năm nữa.

Hội nghị có sự tham dự của thiếu tướng Phan Minh Anh, nguyên Phó giám đốc Công an TP, nguyên Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Ảnh: Trung Hiếu

“Nói như vậy không phải chúng ta chấp nhận để cho ma túy tồn tại mà tùy theo điều kiện từng nước, từng khu vực, làm sao phải giảm tác hại của ma túy và tội phạm liên quan ma túy. Cần phải đưa ra các biện pháp, giải pháp tốt hơn vì chừng nào tội phạm còn tồn tại thì còn đe dọa đến tình hình an ninh chính trị, trật tự, đến cuộc sống an lành của người dân”, ông Nguyễn Thiện Nhân cho hay. Ngoài ra, TP.HCM là trung tâm kinh tế, là nơi đông dân nhất nước và đây cũng là nơi có thể tập trung tội phạm ma túy nhiều nhất cả nước.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết thêm vừa qua Bộ Chính trị có Chỉ thị 36 tổng kết 10 năm về tình hình phòng chống ma túy. Hội nghị này cũng là dịp để TP tổng kết tình hình phòng chống tội phạm ma túy theo yêu cầu của Chỉ thị 36. Đặc biệt hội nghị sẽ đưa ra giải pháp phòng chống tội phạm, trong đó sẽ tập trung cho giải pháp phòng chống tội phạm ma túy trong 3 tháng cuối năm.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, “Hậu quả ma túy rất khủng khiếp. Một người hút thuốc lá nhiều người khổ nhưng một người dùng ma túy cả nhà tan nát. Tội phạm ma túy đang trở thành hiểm họa của đất nước, của dân tộc. Ma túy là nguồn gốc của nhiều loại tội phạm”.

TP.HCM là nơi trung chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng

Báo cáo về tình hình buôn bán sử dụng, sản xuất ma túy, đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc Công an TP, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP, cho hay trong những năm qua tình hình các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy có diễn biến phức tạp.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2019 thu giữ hơn 1.165 kg ma túy tổng hợp. Các băng nhóm, đường dây tội phạm ma túy có tổ chức mạng lưới chặt chẽ, cùng lúc buôn bán nhiều loại ma túy chứ không đơn thuần mua bán chuyên về heroin hoặc ma túy tổng hợp như trước.

Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc Công an TP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP phát biểu tại hội nghị Ảnh: Trung Hiếu

Đáng chú ý hoạt động trung chuyển, tái xuất ma túy và tiền chất qua địa bàn TP với quy mô ngày càng lớn và thành phần đối tượng đa dạng hơn. Ban đầu hoạt động tái xuất chỉ dùng đường hàng không với thủ đoạn cất giấu trong hành lý, giấu nuốt vào cơ thể, chuyển qua bưu phẩm chuyển phát nhanh với số lượng có giới hạn, thì nay hoạt động trung chuyển ma túy còn từ vùng Tam Giác Vàng sang Đài Loan, Philippines.

Các đối tượng người Đài Loan - Trung Quốc cầm đầu móc nối với các đối tượng trong nước đưa ma túy từ khu Tam Giác Vàng qua các tỉnh miền Trung, miền Bắc rồi thuê xe vận chuyển ma túy vào TP, cất giấu tại các kho bãi của tư nhân, doanh nghiệp tại các khu vực vùng ven, sau đó trung chuyển qua các cảng biển trên địa bàn TP...

Từ năm 2010 đến nay, công tác phòng chống tội phạm về ma túy đã phát hiện khám phá hơn 15.500 vụ, bắt hơn 31.000 tội phạm, thu giữ 549 kg heroin, 77 kg cocain, hơn 2.452 kg ma túy tổng hợp...